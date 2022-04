थलापति विजय के बहुत बड़े फैन हैं शाहरुख खान, Beast का हिंदी ट्रेलर शेयर कर बोले- 'स्ट्रॉन्गर लग रही है'

तमिल एक्टर विजय की नई फिल्म ‘बीस्ट’ (Vijay Beast Trailer) का ट्रेलर सोमवार को जारी किया गया था. फिल्म ट्रेलर इंटरनेट सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है. फैंस इसे देखकर काफी खुश हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, फिल्म के हिंदी वर्जन के ट्रेलर को बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan)ने शेयर किया था. फिल्म के हिंदी वर्जन का ‘रॉ’ रखा गया है. वरुण ने इसे शेयर करते हुए खुद को विजय का बहुत बड़ा फैन बताया था. अब शाहरुख खान ने भी विजय और उनकी फिल्म के ट्रेलर की सराहना की है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Shared Beast Trailer) ने ट्विटर पर विजय की फिल्म का ट्रेलर शेयर किया और खुद को उनका फैन बताया है. इस ट्रेलर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “एटली की तरह मैं भी विजय का बहुत बड़ा फैन हूं. पूरी टीम को ‘बीस्ट’ (रॉ) के लिए शुभकामनाएं…ट्रेलर बहुत ही मीनर, लीनर… स्ट्रॉन्गर लग रहा है!!”

Sitting with @Atlee_dir who is as big a fan of @actorvijay as I am. Wishing the best for beast to the whole team…trailer looks meaner…. Leaner… stronger!!https://t.co/dV0LUkh4fI

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 5, 2022