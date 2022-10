बॉक्स ऑफिस पर ढेर हुई 'थैंक गॉड', तीसरे ही दिन आई कलेक्शन में भारी गिरावट

नई दिल्ली- सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Siddharth Malhotra), अजय देवगन (Ajay Devgan) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) स्टारर फिल्म ‘थैंक गॉड’ (Thank God) की रिलीज से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. फिल्म के गाने ‘माणिके’ ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. पहले से ही पॉपुलर गाने के रीमेक को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला था. इंद्र कुमार की यह कॉमेडी फिल्म दिवाली के एक दिन बाद मंगलवार को रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के महज तीन दिन बाद ही यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर ढेर होती दिख रही है. गुरुवार को ‘थैंक गॉड’ के बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 8.10 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन बुधवार को यह कलेक्शन घटकर 6 करोड़ रुपये रह गया. तीसरे दिन फिल्म ने कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की और केवल 4.15 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई. इस फिल्म ने अब तक तीन दिनों में केवल 18.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म के कलेक्शन को शेयर करते हुए लिखा “”#ThankGod गिरावट की होड़ में है… 3 दिन का टोटल कलेक्शन बेहद कम है, खासकर दिवाली के दौरान… शनिवार और रविवार को कलेक्शन में बढ़त फिल्म के लिए बेहद जरूरी है .. मंगलवार – 8.10 करोड़, बुधवार- 6 करोड़, गुरुवार -4.15 करोड़. कुल: 18.25 करोड़ रुपये.”

#ThankGod is on a declining spree… The 3-day total is shockingly low, more so during #Diwali period… An upturn on Sat and Sun is very important… Tue 8.10 cr, Wed 6 cr, Thu 4.15 cr. Total: ₹ 18.25 cr. #India biz.

