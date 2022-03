The Kashmir Files BO: द कश्मीर फाइल्स ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, 8वें दिन कमाई के मामले में 'दंगल' को दी पटखनी

The Kashmir Files के HIT होने के बाद कंगना ने मिलाया विवेक के साथ हाथ!

The Kashmir Files Box Office Collection Day 8: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन इसकी कमाई कम होने के उलट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 100 करोड़ी क्लब में एंट्री (The Kashmir Files Box Office Collection Day 8) कर ली है और इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है. द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के 8वें दिन कमाई करने के मामले में आमिर खान (Aamir Khan) की ‘दंगल’ (Dangal) को भी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन 19.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. जिसके साथ इसकी कुल कमाई 100 करोड़ के पार पहुंच गई है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा- ‘द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के 8वें दिन 19.15 करोड़ कमाए. ये कलेक्शन बाहुबली से कम (19.75 करोड़) से कम और दंगल (18.59) करोड़ से ज्यादा है. ये दोनों ही फिल्में आईकॉनिक हिट्स हैं. द कश्मीर फाइल्स अब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने टोटल 19.15 करोड़ की कमाई की है. भारतीय बाजार में फिल्म की अब तक की कमाई 116.45 करोड़ पहुंच गई है.’

इसके साथ ही तरण आदर्श ने फिल्म के दूसरे हफ्ते के अंत तक में 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार करने की उम्मीद जताई है. द कश्मीर फाइल्स इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. रिलीज के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्रिटिक्स ने भी इसकी जमकर तारीफ की है. अब फिल्म को अन्य भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किए जाने की तैयारी चल रही है.

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स 14 करोड़ के मामूली बजट में बनकर तैयार हुई है और अब तक 116 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. फिल्म को 8वें दिन तक 4000 स्क्रीन्स पर दिखाया जा चुका है. कश्मीरी पंडितों की कहानी कहती द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों से पूरा प्यार मिल रहा है. फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारे हैं, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से अपने-अपने किरदार में जान फूंक दी है.

