विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ताबड़तोड़ कमाई कर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करती जा रही है. रिलीज के दिन से ही फिल्म की बादशाहत बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है. हद तो ये है कि कई जगह से खबरें आ रही हैं कि दर्शक इस दूसरी फिल्मों की जगह इसे चलाने की मांग कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के समान तेजी से कमाई के सारे किले फतह करती जा रही है. फिल्म समीक्षकों की माने तो 200 करोड़ के क्लब में एंट्री से चंद कदम की दूरी रह गई है.

हालांकि ‘द कश्मीर फाइल्स’ की कमाई का आंकड़ा 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा धीमा रहा. बावजूद इसके फिल्म का टोटल कलेक्शन शानदार है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर लिखा है कि ‘The Kashmir Files अपनी पूरे दमखम के साथ बॉक्स ऑफिस पर डटा हुआ है. वीकडेज में विजय पताका फहरा रहा है..वीकडेज पर मजबूती से ट्रेंड कर रहा है… ये फिल्म 14वें दिन यानी कल गुरुवार को 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार हो जाएगा. शुक्रवार 1915 करोड़, शनिवार 24.80 करोड़, संडे 26.20 करोड़, मंडे 12.40 करोड़, मंगलवार 10.25 करोड़. टोटल 190.10 करोड़ का बिजनेस इंडिया में किया है’.

#TheKashmirFiles continues to stand tall, runs triumphantly on weekdays… Trending strongly on weekdays… Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Thu; Day 14]… [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr. Total: ₹ 190.10 cr. #India biz. pic.twitter.com/DOAj86pmw8

