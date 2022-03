The Kashmir Files: अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, CM को कहा- प्रोफेशनल एब्यूजर

The Kashmir Files:निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के जले पोस्टर,कांग्रेस कराएगी FIR

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कमेंट पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली विधानसभा में एक सत्र के दौरान, केजरीवाल ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ (Arvind Kejriwal On The Kashmir Files) को टैक्स-फ्री करने के फैसले पर सवाल उठाया और मजाक में सुझाव दिया कि विवेक को फिल्म यूट्यूब पर फिल्म अपलोड करनी चाहिए, जहां हर कोई इसे मुफ्त में देख सके. उन्होंने कहा था, “विवेक अग्निहोत्री से फिल्म को यूट्यूब पर डालने के लिए कहें. इसे हर कोई फ्री में देख सकता है. फिल्म को टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है.”

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri Reaction On Kejriwal) ने फर्स्ट पोस्ट के साथ बातचीत के दौरान इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा,”क्या सच में मुझे इतनी बेतुकी बात पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या वह स्टीवन स्पीलबर्ग को शिंडलर्स लिस्ट को यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए कहेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं अपनी छोटी फिल्म की तुलना शिंडलर्स लिस्ट से कर रहा हूं. बस पूछ रहा हूं.”

विवेक अग्निहोत्री का अरविंद केजरीवाल पर निशाना

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri Slam Arvind Kejriwal) ने कहा कि वह ‘प्रोफेशनल गाली देने वाले 20 नेताओं’ के बजाय फिल्म देखने वाले करोड़ों लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उन्होंने कहा, “2 करोड़ लोगों ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को पहले ही देख लिया है. वे गहरी प्योर इमोशन के साथ रिएक्शन दे रहे हैं. मैं प्रोफेशनल एब्यूजर्स 20 नेताओं के बजाय उन दो करोड़ लोगों पर ध्यान केंद्रित करूंगा.”

कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Box Office Collection) कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी हिट के रूप में उभरी है. फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केंद्रित है. यह पहले ही 200 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा पार कर चुकी है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के बारे में लेटेस्ट ट्वीट में बताया कि फिल्म ने अबतक 207.33 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.

‘द कश्मीर फाइल्स’ ने कमाए 200 करोड़

तरण आदर्श (The Kashmir Files Review) ने अपने ट्वीट में लिखा, “पहले दिन 3.55 करोड़ रुपए से 14वें दिन 207.33 करोड़ रुपए तक, द कश्मीर फाइल्स ने 2 सप्ताह में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है… एपिक ब्लॉकबस्टर… [ वीक 2] शुक्रवार 19.15 करोड़, शनिवार 24.80 करोड़, रविवार 26.20 करोड़, सोमवार 12.40 करोड़, मंगलवार 10.25 करोड़, बुधवार 10.03 करोड़, गुरुवार 7.20 करोड़. कुल: 207.33 करोड़ रुपए. पूरे भारत में.”

