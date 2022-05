The Kashmir Files की प्रेस कांफ्रेंस FCC-PCI ने किया रद्द, भड़के विवेक अग्निहोत्री बोले- ये अलोकतांत्रिक

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को रिलीज हुए करीब दो महीने होने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की ये फिल्म एक बार फिर चर्चा में हैं. फिल्म के डायरेक्टर ने आरोप लगाया है कि उन्हें एफसीआई (FCI) और पीसीआई (PCI) ने प्रेस कांफ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी, जो एक अलोकतांत्रिक रवैया है.

इस साल की सबसे चर्चित और बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हुई है. ये फिल्म रिलीज होने के समय ही लगातार सुर्खियों में हैं. हालांकि इसका फायदा फिल्म को मिल रहा है. कम बजट की फिल्म ने 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है.

विवेक अग्निहोत्री की प्रेस कांफ्रेंस रद्द

हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने विकीपीडिया पर फिल्म को मनगढ़ंत बताए जाने पर निशाना साधा था अब मीडिया में चलाए जा रहे हेट कैंपेन की बात सामने ले आए. दरअसल, विवेक कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर 5 मई को एक प्रेस कांफ्रेस फॉरेन कॉरेसपांडेट क्लब में आयोजित किया था, लेकिन ये रद्द कर दी गई. विवेक ने इसे फिल्म के खिलाफ हेट कैंपेन बताया.

विवेक अग्निहोत्री ने अमित शाह से शिकायत की

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीटकर इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की और कहा कि ऐसे एंटी इंडिया, एंटी फ्री स्पीच एफसीआई को प्राइम प्रॉपर्टी देने का क्या मकसद ? इसके अलावा डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करने वालों ने ही उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली. अलोकतांत्रिक रुप से पाबंदी लगा दी है. मैं 5 मई की शाम 4 बजे प्रेस क्लब में एक ओपन हाउस प्रेस कांफ्रेंस करूंगा. सभी मीडिया आमंत्रित है’.

Dear @AmitShah ji and @HardeepSPuri ji, I’d like to know what is the purpose of giving prime property to such anti-India, anti-free speech Foreign Correspondents Club. I am requesting you as a citizen to review their activities, purpose and agenda. https://t.co/aOtKjrzznN

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 3, 2022