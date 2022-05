'द कश्मीर फाइल्स' ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन साइन लैंग्वेज में OTT पर रिलीज होने वाली बनी पहली फिल्म

इस साल मार्च में जब से विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files OTT Release) रिलीज हुई है, तब से यह सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म ने महामारी के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. ‘द कश्मीर फाइल्स’ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 13 मई को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में प्रीमियर के लिए तैयार है. खास बात है इस फिल्म का ओटीटी पर इंडियन साइन लैंग्वेज में भी प्रीमियर किया जा रहा है. इस पहल की शुरुआत जी5 ने की है.

जी5 ने हाल ही में मुंबई में इंडियन साइन लैंग्वेज (The Kashmir Files Indian Sign Langguage) में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस स्क्रीनिंग को देखने के लिए 500 ऐसी आडियंस आई, जिसकी सुनने की क्षमता बेहद कम थी. इस खास स्क्रीनिंग में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, उनकी पत्नी-एक्ट्रेस पल्लवी जोशी और एक्टर दर्शन कुमार भी शामिल हुए थे.

इसके साथ ही जी5 ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है. जी5 इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म को रिलीज करने वाला पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है. इसकी वजह से बधिर यानी न सुन पाने वालों के लिए फिल्म देखना और समझना आसान हो गई है.

इस पहल के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vive Agnihotri) ने बताया कि कैसे फिल्म को सभी के लिए सुलभ बनाना है. उन्होंने कहा, “हमें खुशी है कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ दुनिया भर में इतने सारे लोगों तक पहुंची और गूंजती रही और अब जी5 के एक अनोखे कदम के साथ, फिल्म न केवल हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में बल्कि इंडियन साइन लैंग्वेज में उपलब्ध होगी. यह एक कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए.”

