The Kerala Story: अदा शर्मा की फिल्म का जारी है तूफान, अक्षय की 'सेल्फी' को पछाड़ा, 5 दिन में कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली. अदा शर्मा (Adah Sharma) की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) ने बॉक्स- ऑफिस पर ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त ओपनिंग से सभी को हैरान कर दिया था. अब इस फिल्म की रिलीज को पांच दिन पूरे हो चुके हैं और इसके कलेक्शन में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है. कोई बड़ा स्टार न होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स- ऑफिस पर वो कारनामा कर दिखाया है, जो बीते महीनों में रिलीज हुई बड़े- बड़े स्टार्स की फिल्में भी न कर पाईं.

‘द केरल स्टोरी’ ने 8.03 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ जबरदस्त ओपनिंग की थी. शनिवार और रविवार को ये कलेक्शन बढ़कर 11.22 करोड़ रुपये और 16.40 करोड़ रुपये तक पहुंचा था. लेकिन इस फिल्म का असल टेस्ट सोमवार को था और ‘द केरल स्टोरी’ ने मंडे टेस्ट को पास करते हुए बॉक्स-ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की थी. लेकिन फिल्म के मंगलवार यानी कि पांचवें दिन के कलेक्शन ने सभी को हैरान कर दिया है.

मंगलवार को की शुक्रवार से ज्यादा कमाई-

‘द केरल स्टोरी’ ने बीते मंगलवार को शुक्रवार और सोमवार से भी अधिक कमाई की है. इस फिल्म ने कल 11.14 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन दर्ज किया है. इसी के साथ इस फिल्म की कुल कमाई 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. कम बजट में बनी इस फिल्म ने अबतक 56.86 करोड़ का कुल कलेक्शन दर्ज किया है.

#TheKeralaStory continues its BLOCKBUSTER RUN… Hits HALF-CENTURY [₹ 50 cr]… Day 5 [Tue] is HIGHER than Day 4 [Mon] and Day 1 [Fri], SUPERB TRENDING… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr, Mon 10.07 cr, Tue 11.14 cr. Total: ₹ 56.86 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/2hcXS4LN9D

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 10, 2023