The Kerala Story: अदा शर्मा की फिल्म की जारी है तूफानी रफ्तार, छठे दिन की बंपर कमाई, जानें कमाए कितने करोड़

नई दिल्ली. ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) के बॉक्स- ऑफिस प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया है. इस फिल्म के कलेक्शन में लगातार भारी उछाल देखने को मिल रहा है. 5 मई को रिलीज हुई ये फिल्म शुरुआत से विवादों में घिरी हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विवादों में घिरा होना इस फिल्म के बॉक्स- ऑफिस कलेक्शन के लिए लाभदायक साबित हो रहा है. ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है, जो फिल्म के कलेक्शन में नजर आ रहा है. कोई बड़ा स्टार न होने के बाद भी इस फिल्म ने रिलीज के महज 6 दिनों में ही अक्षय कुमार की ‘सेल्फी’ और कार्तिक आर्यन की ‘शहजादा’ जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है.

जहां शुरुआत में उम्मीद की जा रही थी कि वीक डेज में फिल्म की रफ्तार कम हो सकती है. वहीं फिल्म का बॉक्स- ऑफिस कलेक्शन कुछ और ही बता रहा है. वीक डेज के बावजूद ‘द केरल स्टोरी’ की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि कल छठे दिन फिल्म ने बीते शुक्रवार और शनिवार से भी ज्यादा कमाई की है.

वीक डेज में भी जारी है कमाई-

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच भी ‘द केरल स्टोरी’ का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को 8.03 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग करने के बाद से ही फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. शनिवार को फिल्म ने 11.22 करोड़ की कमाई की थी, तो वहीं रविवार को ये कलेक्शन बढ़कर 16.40 करोड़ रुपये पहुंच गया था.

#TheKeralaStory is UNBEATABLE and UNSTOPPABLE… Continues its DREAM RUN on weekdays… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr, Mon 10.07 cr, Tue 11.14 cr, Wed 12 cr. Total: ₹ 68.86 cr. #India biz. BLOCKBUSTER. #Boxoffice

Growth / Decline on *weekdays*…

⭐️ Mon: [growth] 25.40%… pic.twitter.com/vVkAocb4iY

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 11, 2023