‘द केरल स्टोरी’ ने पास किया मंडे टेस्ट, बॉक्स-ऑफिस पर जारी है धुआंधार रफ्तार, जानें अबतक कमाए कितने करोड़?

नई दिल्ली. अदा शर्मा (Adah Sharma) की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) बॉक्स- ऑफिस पर ऐसी कमाई कर रही है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. कोई बड़ा स्टार न होने के बावजूद इस फिल्म को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. विवादों से घिरी ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो बॉक्स- ऑफिस पर फिल्म के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है. शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद से ही फिल्म के कलेक्शन में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है.

तमिलनाडु सहित कई राज्यों में फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच भी ‘द केरल स्टोरी’ तगड़ी कमाई करते नजर आ रही है. इस फिल्म ने शुक्रवार को 8.03 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग कर सभी को हैरान कर दिया था. वहीं शनिवार को फिल्म का कलेक्शन बढ़कर 11.22 करोड़ रुपए तक पहुंचा था. रविवार को यानी कि तीसरे दिन ‘द केरल स्टोरी’ ने ओपनिंग डे से दोगुना कमाई की थी.

50 करोड़ के पास पहुंचती फिल्म-

वीकेंड में अच्छी कमाई करने के बाद फिल्म का असली टेस्ट सोमवार यानी कल होना था. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अदा शर्मा की इस फिल्म ने अब मंडे टेस्ट भी पास कर लिया है. सोमवार को कलेक्शन में थोड़ी गिरावट दर्ज किए जाने के बावजूद इस फिल्म ने 10.07 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस फिल्म ने अबतक कुल 45.72 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है.

#TheKeralaStory passes the crucial ‘Monday Test’ with DISTINCTION MARKS… Day 4 [Mon; working day] HIGHER than Day 1 [Fri; holiday]… Will cross ₹ 50 cr today [Tue]… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr [revised], Mon 10.07 cr. Total: ₹ 45.72 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/x3MQUpv9zD

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 9, 2023