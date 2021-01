इस हफ्ते आप देख सकते ये 12 नई वेब सीरीज और फिल्में, आप कौन सी देखना चाहेंगे?

इस सप्ताह लगभग 12 नई वेब सीरीज (Web Series) अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही हैं या फिर दिखाई देंगी. इनमें ‘मेट्रो पार्क 2’ (Metro Park Season 2), ‘पेंगविन ब्लूम’ (Penguin Bloom), ‘स्नोपियर्सरः सीजन 2’ (Snowpiercer: Season 2), ‘द डिग’ (The Dig), ‘द ग्रेट स्केपिस्ट्स’ (The Great Escapists) और ‘वी आरः द ब्रूकलिन सेंट्स’ (We Are: The Brooklyn Saints) जैसे दिलचस्प वेब सीरीज शामिल हैं, जिनमें से कुछ की जानकारी हम यहां दे रहे हैं.एक्शन के शौकीनों को यह वेब सीरीज काफी पसंद आएगी. इसमें रहस्य-रोमांच के साथ धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा. इसके निर्माता है अक्षय बीपी सिंह और निर्देशक हैं श्रद्धा पासी जयरथ (Shraddha Pasi Jairath). यह वेब सीरीज अल्टबालाजी (ALTBalaji) पर 25 जनवरी से दिखाई जा रही है.यह वेब सीरीज भी एक्शन-पसंद लोगों के लिए है. यकीनन, यह देखने लायक है कि जब कैदियों को ले जा रही वैन पर हमला होता है, तब फोर्स का आदमी कैसे उनसे लड़ता है. उसे अंदर और बाहर मौजूद दुश्मनों से कड़कड़ाती ठंड में सामना करना है. यह सीरीज 29 जनवरी से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दिखाई जा रही है.यह सीरीज दिखाती है कि कैसे प्यार और दोस्ती की खोज में हाइ स्कूल के कुछ छात्र ड्रग्स, सेक्स, सोशल मीडिया के घिनौने दलदल में ढसते चले जाते हैं. यह वेब सीरीज 25 जनवरी से डिज्नी+ हॉटस्टार (Disney+Hotstar) पर दिखाई जा रही है.फिल्म में ब्रूकलीन में पले-पढ़े दो बच्चों के रोमांचक सफर को दिखाया गया है, जब वह ओहऊ (Oahu) के दूर-दराज के इलाके में छुट्टियां बिताने आते हैं. वह यहां नए दोस्त बनाते हैं और खो चुके खजाने की खोज में उनके साथ निकल पड़ते हैं, जो उन्हें एक अनजाने सफर की ओर ले जाता है. यह सीरीज 29 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही है.इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त डॉग कैसे लोगों की मदद करता है. सीरीज में प्यारा सा डॉगी टग अपने प्रिय दोस्त के साथ रोमांचक सफर का आनंद लेता दिखाया गया है. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 26 जनवरी से दिखाई जा रही है.इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक शराबी प्रोफेसर, जिसे जुविनाइल स्कूल भेजा जाता है, जहां उसकी एक गैंगस्टर से भिड़ंत हो जाती है, जो स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए करता है. यह फिल्म 29 जनवरी से अमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) पर दिखाई जा रही है.