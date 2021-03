मार्च में अमेजन पर रिलीज होगीं ये 8 दमदार मूवीज, प्रियंका से दीपिका पादुकोण तक का दिखेगा जलवा

पिछले एक साल में काफी कुछ बदला है. लोग दफ्तर जाने के बजाय घर से काम कर रहे हैं. मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं. हमने इस दौरान अमेजन प्राइम वीडियो पर लगातार कई फिल्मों को रिलीज होते हुए देखा है. यहां देशी-विदेशी तमाम फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. लोगों ने जिसका भरपूर आनंद उठाया है. मार्च में अमेजन प्राइम वीडियो में रिलीज होने वाली कुछ नई और पुरानी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिनका आनंद आप घर रहते हुए उठा सकते हैं. इस महीने रिलीज हो रही फिल्में हर उम्र के टेस्ट और पसंद से मैच खा रही हैं.फिल्म '(XXX: RETURN OF XANDER CAGE) लगभग तीन साल पहले रिलीज हुई थी. एक्टर विन डीजल के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. दीपिका, विन डीजल (Vin Diesel) के साथ जबरदस्त एक्शन करती भी नजर आई हैं. अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 15 मार्च से स्ट्रीम होगी. फिल्म में दिखाया गया है कि डेयरडेविल जेडर केज (विन डीजल) काफी लंबे वक्त बात लौटते हैं. उन्हें पंडोरा बॉक्स नाम के एक डिवाइस को पाने का टास्क दिया जाता है, जो दुनियाभर की मिलिट्री सैटेलाइट को कंट्रोल करता है. जेंडर रोमांच पसंद लोगों की टीम बनाता है, जेंडर खुद को खतरनाक साजिश में फंसा हुआ पाता है.फिल्म15 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म को भी रिलीज हुए लगभग तीन साल हो गए हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा खास रोल में नजर आई थीं. इसमें वह एक विलेन के रोल में हैं. इनके अलावा फिल्म में ड्वेन जॉनसन, जैक एफ्रॉन और एलेक्जेंड्रा डेडारियो भी अहम रोल में नजर आए थे. कहानी में समुद्र के किनारे नजर रखने वाली एक टीम है, जिसके हेड मिच हैं. एक बार उन्हें समुद्र के किनारे ड्रग्स के कई बैग मिलते हैं और इन बैग के मिलने के बाद मिच के शक की सूई विक्टोरिया लीड्स (प्रियंका चोपड़ा) की ओर आकर थम जाती है.फिल्म(Coming 2 America) 1985 में आई फिल्म 'कमिंग टू अमेरिका' का सीक्वेल है. जो अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 मार्च को रिलीज हो रही है. यह एक शानदार कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एडी मर्फी ने अभिनय किया है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि अफ्रीकी सम्राट अकीम अपने खोए हुए पुत्र को पाने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं.एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जो खेल के शौकीनों को पसंद आएगी. यह फिल्म 12 मार्च को रिलीज हो रही है. इसमें दिखाया गया है कि एएफएल ग्रैंड फाइनल जीतने के लिए 6 एफएल टीम कैसे जोर लगती हैं.फिल्म' (IF YOU GIVE A MOUSE A COOKIE) में एक चूहे और एक लड़के की दोस्ती को दिखाया गया है. अमेजन प्राइम वीडियो पर बच्चों की पसंद पर भी ध्यान दिया गया है. फिल्म में दिखाया गया है कि एक चूहे को बिस्किट देने के बाद घर में क्या-क्या घटनाएं होती हैं. कुकी मिलने के बाद चूहा एक गिलास दूध मांगता है. इसके बाद कई तरह की चीजें सामने आती हैं. यह फिल्म बच्चों के लिए है, जो 26 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.फिल्म26 मार्च को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी. इस फिल्म में मार्क नाम के एक साधारण किशोर की कहानी को दिखाया गया है, जिसके पिता नोलन ग्रह के सबसे शक्तिशाली सुपरहीरो हैं.सीरीज '(LA TEMPLANZA (SEASON 1)) आदमी मौरो लारेया और महिला सोलेदाद मोंटाल्वो की कहानी है. यह फिल्म बताती है कि कैसे साम्राज्य बनता है और कैसे आप इसे एक दिन में खो सकते हैं. यह सीरीज 26 मार्च से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.'ट्रांसफार्मर' सीरीज की फिल्म(TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT) में इंसानों की लड़ाई ट्रांसफॉर्मर्स से होती है और उनकी मदद को ऑप्टिमस प्राइम भी नहीं है. इसे बचाने का तरीका ट्रांसफॉर्मर्स के इतिहास में दर्ज है.अब, इस दुनिया को बचाने का दारोमदार इन्वेंटर कैड येजर, बम्बलबी, एक इंग्लिश लॉर्ड और एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर पर है. यह फिल्म 15 मार्च से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी.