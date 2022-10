देख लीजिए, इस हफ्ते रिलीज होने वाली नई फिल्में और वेब सीरीज की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: दिवाली का यह त्योहार सिने लवर्स के लिए और भी खास होने वाला है, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने त्योहारों के इस सीजन अपनी ऑडियंस के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा है. तो आज जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली 5 धमाकेदार फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में-

इस हफ्ते रिलीज होने जा रही वेब सीरीज और फिल्मों की सूची में हर शैली की वेब सीरीज और फिल्में हैं. माइथोलॉजी से लेकर रोमांस और एक्शन से लेकर कॉमेडी तक हर प्रकार की शैली की ऑडियंस के लिए यह हफ्ता काफी रोमांचक होने वाला है.

1. ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ (Four More Shots Please season 3) – 21st October (Amazon Prime)

‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ अमेजन प्राइम की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक है. इस सीरीज का पिछला सीजन 2020 में आया था और तब से ही दर्शक इसके सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं. अब मेकर्स ने ऑडियंस का यह इंतजार खत्म करते हुए 21 अक्टूबर को सीजन 3 रिलीज करने की घोषणा की है.

2. ‘ट्रिपलिंग’ (Tripling season 3) – 21st October(Zee5)

TVF की इस वेब सीरीज का भी दर्शकों को काफी समय से इंतजार था. इस वेब सीरीज ने भाई-बहन के रिश्ते को नए तरह से परिभाषित किया है और ऑडियंस ने हर बार इस शो पर भरपूर प्यार लुटाया है. लंबे अरसे के बाद अब यह शो 21 अक्टूबर को जी5 पर रिलीज होने जा रहा है.

3. ’20th सेंचुरी गर्ल’ (20th Century Girl)– 21st October(Netflix)

यह वेब सीरीज 21 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. यह कोरियाई ड्रामा टीनएज रोमांस पर आधारित है.

4. ‘थैंक गॉड’ (Thank God)- 25th October

सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन स्टारर यह फिल्म दिवाली पर रिलीज को तैयार है. यह फिल्म 25 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

5. ‘राम सेतु’ (Ram Setu)– 25th October

अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित राम सेतु भी दिवाली पर ‘थैंक गॉड’ से बॉक्स ऑफिस पर टकराने के लिए तैयार है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडीस और नुसरत भरुचा मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे.

अब देखने वाली बात ये होगी कि दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली इन दो फिल्मों में से कौन सी फिल्म ऑडियंस को अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है.

