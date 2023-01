पठान को पेन किलर देने पहुंचा टाइगर; शाहरुख की फिल्म में सलमान खान का कैमियो, फैंस बोले- 'मेरे करण-अर्जुन आ गए'

मुंबईः आखिरकार बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पठान (Pathaan) सिनेमाघरों में रिलीज हो ही गई. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. फैंस फिल्म देखने के लिए कितने उत्सुक थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पठान देखने के लिए किंग खान के फैंस ने पूरी की पूरी ऑडी बुक कर ली थी. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी जबरदस्त है. वैसे तो मेकर्स ने इस फिल्म में शाहरुख खान के फैंस के लिए कई सरप्राइज रखे थे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, वह था पठान में टाइगर (Tiger) की एंट्री. जी हां, पठान में सलमान खान (Salman Khan in Pathaan) का कैमियो भी है. शाहरुख की फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) ने बेहद जबरदस्त एंट्री ली है.

पठान में सलमान खान की एंट्री इतने धमाकेदार तरीके से करवाई गई है कि देखकर टाइगर के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है. फिल्म में सलमान की एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पठान में सलमान के कैमियो की बात करें तो जब शाहरुख फिल्म में गुंडों की चपेट में होते हैं, तभी टाइगर एंट्री होती है टाइगर की. पठान की जान बचाने के लिए टाइगर को छत से एंट्री करते देखा जा सकता है.

The Most Iconic Thing Of The Indian Cinema. #Tiger‘s Scarf.

Waiting For #Tiger3 Diwali 2023#SalmanKhan pic.twitter.com/ntKZxJv1Yw

