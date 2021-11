टाइगर श्रॉफ को नहीं हुआ यकीन, शख्स को खौलते तेल में हाथ डालते देखा तो पूछ लिया ये सवाल...

मुंबईः सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो इन दिनों चर्चा में छाया हुआ है, जिसमें एक शख्स को खौलते तेल में हाथ डुबोते हुए खाना पकाते देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही. क्लिप में शख्स को अपने हाथ से खौलते तेल में खाना पकाते देखकर हर कोई हैरान है और अब बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने भी इस वीडियो पर हैरानी जाहिर की है. टाइगर श्रॉफ ने वायरल हो रहा वीडियो शेयर किया है, जिसमें शख्स को उबलते तेल में चिकन फ्राई करते देखा जा सकता है.

शख्स को यूं उबलते तेल में खाना पकाते देख टाइगर श्रॉफ ने मजेदार रिएक्शन दिया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में टाइगर लिखते हैं- ‘मौज कर दी इंडिया के आइरन मैन!!! सीरियसली, कौन है ये आदमी?’ टाइगर श्रॉफ के शेय किए इस वीडियो में सोशल मीडिया यूजर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

अली चिकन सेंटर से लिए गए वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, ”इनके हाथ जलते नहीं हैं? गरम उबलते तेल में हाथ डाल के चिकन फ्राई करते हैं.” वीडियो इतना वायरल हुआ कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ तक जा पहुंचा और अपनी तरफ उनका भी ध्यान आकर्षित किया.

Moj kardi India ke IronMan !!! Seriously, who is this guy ?? pic.twitter.com/Wdzkxvskla

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) November 12, 2021