5 बॉलीवुड फिल्में जो रिलीज होतीं, तो मचा देतीं गदर, किसी की कहानी तो किसी का गाना था दमदार

नई दिल्ली- फिल्में मनोरंजन का वो माध्यम हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं. हर फिल्म बनाने में कई लोगों की मेहनत और करोड़ों की लागत आती है. हर एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का वो सपना होती है जो वो पहले खुद देखते और फिर अपने साथ ऑडियंस को भी दिखाते हैं. लेकिन सपनों की एक खासियत ये भी होती है कि सभी सपने सच नहीं हो पाते हैं. ऐसी ही कई फिल्में भी हैं जिनके सपने तो देखे गए लेकिन उन्हें कभी हकीकत में तब्दील नहीं किया जा सका.

जब किसी सपने की तरह ही कोई फिल्म भी अधूरी रह जाती है तो फिल्म मेकर के साथ-साथ ऑडियंस को भी काफी ठेस पहुंचती है. आज बॉलीवुड की ऐसी 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी घोषणा हुई, कास्टिंग भी हुई पर फिल्म न बन सकी. यहां तक की एक फिल्म का तो टीजर भी रिलीज हो चुका था पर ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई.

टाइम मशीन-

‘मिस्टर इंडिया’ के डायरेक्टर शेखर कपूर 1992 में साइंस- फिक्शन पर आधारित फिल्म ‘टाइम मशीन’ बना रहे थे. इस फिल्म में आमिर खान, रवीना टंडन, नसीरुद्दीन शाह और रेखा जैसे दिग्गज कलाकार थे. कहा जाता है कि ‘टाइम मशीन’ की काफी हद तक शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर फिल्म मेकर्स के पास पैसों की कमी की वजह से फिल्म को रोकना पड़ा था. बता दें, ये फिल्म अपने समय से काफी आगे थी. अगर ये फिल्म रिलीज हो पाती तो ‘टाइम मशीन’ हॉलीवुड की साइंस- फिक्शन फिल्मों को टक्कर देने की काबिलियत रखती थी.

आलीशान –

टीनू आनंद की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और डिंपल कपाड़िया को कास्ट किया गया था. इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस फिल्म को रोकना पड़ा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग को बीच में छोड़ अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर फिल्म ‘मैं आजाद हूं’ की शूटिंग करने चले गए थे. ‘आलीशान’ की शूटिंग बंद होने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि फिल्म की कहनी लीक हो गई थी. हालांकि, इन दोनों ही कारणों पर फिल्म मेकर्स ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की.

#HappyBirthdayKamalHaasan #50YearsOfAmitabhBachchan

Stills from the shoot of #Khabardar (1984) by T Rama Rao feat. @SrBachchan @ikamalhaasan #Sridevi and #JayaPrada.

Based on Euthenesia, #Khabardar was shelved after completing 16 reels. pic.twitter.com/QoH6HYE0Xd

— CinemaRare (@CinemaRareIN) November 7, 2019