टिस्का चोपड़ा ने बढ़ाया मदद का हाथ, अपने माता-पिता के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचा रहीं खाना

(फोटो साभारः Instagram/tiscaofficial)

कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) ने हम सभी को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित किया है. निचले तबके से आने वाले लोग नौकरियां के छूटने और कम इनकम की वजह से काफी परेशान हुए हैं. इस मुश्किल घड़ी में तमाम बॉलीवुड हस्तियां जरूरतमंदों की मदद कर रही है. अब एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा (Tisca Chopra) जरूरतमंदों को चावल के पैकेट बांटने के चलते चर्चा में हैं. एक्ट्रेस को अपने माता-पिता के साथ खाना बांटते देखा गया था . उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा है, 'सेक्टर 15 गुरुद्वारे में मम्मी-पापा के साथ … गर्व है कि इतनी उम्र में भी, वे बिना हिचक के चावल के थैले अस्पताल के #Covid कर्मचारियों को दे रहे हैं. हमारा छोटा सा योगदान.'टिस्का ने महामारी से प्रभावित विधवाओं और ट्रांसजेंडरों की मदद के लिए शेफ विकास खन्ना के साथ हाथ मिलाया है. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा कि वे तुरंत ही इस पहल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. एक्ट्रेस ने कहा कि थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, फिर भी कई लोग पीड़ित हैं और उन्हें मदद की जरूरत है.इस बीच, टिस्का को उनकी किताब 'व्हाट्स अप विद मी?' (What's Up With Me?) के लिए काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं. यह किताब यौवन और मासिक धर्म जैसे विषयों पर बात करती है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह किताब युवा लड़कियों को उनके जीवन के मुश्किल दौर से गुजरने में मदद करेगी. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्होंने लेखन, फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का बराबर रूप से आनंद उठाया है, क्योंकि हर एक ने उन्हें अपना क्रिएटिव आस्पेक्ट जानने में मदद की है.