These days by 40 u could be on the way to your 2nd marriage so what's the point of fasting-don't need the men to last that long anymore:)

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) October 19, 2016



1. I found the timing ironical with ToiletEPK's release and the OD free certification-If you see the sardonicism in it-fine!If not-so be it pic.twitter.com/LH6IoyKeDF

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) August 22, 2017



I couldn't resist these two and after this I am done :) #LameJokes pic.twitter.com/3mMckTtmDu

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) October 29, 2017

Want to eat meat,go ahead&if someone has a beef with that then hold your ground-don't chicken out or there really will be egg on your face

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) September 10, 2015

Man:Where are u going? Fed-up Wife:Don't have to tell you #RightToPrivacy now! Man:Talaq Talaq Talaq!Wife:TooLate TooLate Toolate #WhatAWeek

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) August 24, 2017

ट्विंकल खन्ना जो कुछ सालों पहले तक अक्षय कुमार की पत्नी और राजेश खन्ना की बेटी के नाम से ही मशहूर थीं, अब 'मिसेज फनीबोन्स' बन चुकी हैं.एक एक्ट्रेस के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली ट्विंकल से दर्शकों को बहुत उम्मीदें थीं. सुपरस्टार राजेश खन्ना और बेहतरीन अदाकारा डिंपल कपाड़िया की बेटी होने के नाते उन्हें भविष्य की सुपरस्टार के तौर पर देखा जा रहा था.फिर ट्विंकल की जिंदगी में आए 'खिलाड़ी कुमार' अक्षय. ट्विंकल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्षय से शादी नहीं करना चाहती थीं, सिर्फ अफेयर चलाना चाहती थीं. लेकिन समय के साथ मजाक-मजाक में शुरू हुआ एक अफेयर शादी और एक मजबूत रिश्ते में बदल गया. जल्द ही ट्विंकल अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म लेकर आ रही हैं, 'पैडमैन'. इस फिल्म में अक्षय एक ऐसे आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो समाज को पीरियड्स के बारे में जागरूक करता है और औरतों के लिए सस्ते पैड बनाता है.इस बात के लिए ट्विंकल की बहुत खिंचाई हुई थी.: ट्विंकल ने एक आदमी की तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो समुद्र के किनारे पॉटी करते हुए फोटो खिंची थी. इसे लोगों ने उस व्यक्ति की पर्सनल अधिकारों का हनन करने का जिम्मेदार माना.अक्षय कुमार ने एक शो में मल्लिका को घंटी बजाने के बारे में एक कमेंट कर दिया था. इसके बाद ट्विंकल ने मल्लिका और उनके पिता विनोद दुआ पर बहुत भद्दे जोक्स लिखे.ट्विंकल के पास हर समस्या का जवाब है.ट्विंकल खन्ना ने अपने आर्टिकल में सलमान खान को मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहते हुए उनका मजाक उड़ाया था. लेकिन इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया.लेकिन ट्विंकल ने सलमान के फैन्स का मजाक उड़ना नहीं छोड़ा.ट्विंकल ने ट्रिपल तलाक पर ये मजेदार सा ट्वीट किया था.हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने पर भी ट्विंकल का मजाक बना.बिलकुल एक जैसी थी इन फिल्मों की कहानी: