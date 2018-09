Please read this thread before judging or shaming #TanushreeDutta a working environment without harassment and intimidation is a fundamental right and by speaking up this brave woman helps pave the way towards that very goal for all of us! https://t.co/f8Nj9YWRvE

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) September 28, 2018



I agree too. Survivors are survivors because they have dealt with something and come out on the other side. So believe them, respect them. @janiceseq85 #TanushreeDutta https://t.co/L6bxaG5HPk

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 28, 2018



It hurts to be #TanushreeDutta rn. To be alone, questioned. No woman wants publicity that opens the floodgates of trolling and insensitivity.What happened to her on set was intimidation.Her only fault was she didn’t back down-takes a special courage to be #TanushreeDutta.

— TheRichaChadha (@RichaChadha) September 27, 2018



Sadly no witnesses or https://t.co/5yiqsQ5uUS one couldn’t say.But obviously for her this has been a life changing incident.Ive worked with Nana too,(Mustafa)had heard about his volatile temper,but never witnessed https://t.co/GQ2DED0JiK fact he was courteous and helpful.(part 2)

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 28, 2018



It’s time witnesses came forward and stood by her,unafraid of the consequences,and let the law take its own course.We should not judge and media lynch.lets put our faith in the judiciary and let justice unfold.Innocent till proven guilty.(part4) #TanushreeDutta

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 28, 2018

बॉलीवुड एक्ट्रेसअपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं. पहले नाना पाटेकर फिर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री पर आरोप लगाने के बाद से हर तरफ हचलच हो गई है. तनुश्री के साथ सेट हुए यौन शोषण वाले इन मामलों के खिलाफ बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेज भी उनके साथ आई हैं.ने तो इस मामले की गवाह रही एक रिपोर्टर के ट्वीट का थ्रेड शेयर किया है. जेनिस सिकेरा नाम की रिपोर्टर का दावा है कि साल 2008 में जिस वक्त ये घटना हुई वह सेट पर मौजूद थीं.ये थ्रेड शेयर करते हुए जेनिस ने लिखा, कुछ घटनाएं जो भले ही दस साल पहले हुई हों. वो हमारे जहन में ताजा रहती हैं. 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर तनुश्री के साथ जो हुआ वो कुछ ऐसी ही घटना थी. जेनिस ने ट्वीट किया, साल 2008 में उस वक्त मैं एक जूनियर रिपोर्टर थी और आजतक-हेड लाइन्स टुडे की तरफ से गाने की शूटिंग कवर करने गई थी. जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि शूटिंग रुकी हुई है. इसकी वजह तनुश्री दत्ता तो बताया जा रहा था. मैं सेट पर देख रही थी कि तनुश्री काफी नाराज और परेशान थीं. कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और एक शख्स(प्रोड्यूसर) आपस में बात कर रहे थे और करीब 50 साइड डांसर्स बैठ कर इंतजार कर रहे थे. ऑफीशयल खबर ये दी जा रही थी कि एक्ट्रेस कोऑपरेट नहीं कर रही है. थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू हुई. दो चार शॉट के बाद नाना पाटेकर वहां आए. इसके कुछ ही देर बार तनुश्री सेट से चली गईं. शूटिंग रुक गई और तनुश्री ने खुद को वैनिटी वैन में बंद कर लिया और बाहर आने से इंकार करने लगीं'.'अचानक से कुछ गुंडे सेट पर आ गए और तनुश्री की वैनिटी वैन का दरवाजा पीटने लगे. मुझे खबर मिली कि उन्हें प्रोड्यूसर ने बुलाया था. कुछ देर बाद पुलिस आई. ऐसे माहौल में अचानक मैं नाना पाटेकर से मिली. उन्होंने केवल इतना कहा 'मेरी बेटी जैसी है'. इस बात का उस वक्त कुछ मतलब नहीं था. थोड़ी देर बाद तनुश्री के पैरेंट्स आए और गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे. उस वक्त तनुश्री की गाड़ी पर हमला हुआ और शीशा भी टूट गया. मैंने तनुश्री से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रात को घर बुलाया.'जेनिस ने लिखा, आंसुओं से भरी तनुश्री ने बताया कि तीन दिन की रिहर्सल के बाद अचानक गणेश आचार्य ने पूरे स्टेप बदल दिए. नाना पाटेकर इस गाने का हिस्सा नहीं थे. लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर्स से बात की ताकि वह इस गाने का हिस्सा बन सकें. बाद में उन्होंने कुछ स्टेप डालने को कहे ताकि वह तनुश्री को गलत तरीके से छू सकें. इस सबके बाद तनुश्री से सेट ने जाने का फैसला किया. तनुश्री ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इस घटना के बाद उन्हें प्रोज्डूयसर का गुस्सा भी झेलना होगा.ट्विंकल ने तो पूरा किस्सा ही खोल कर रख दिया. उनके अलावा परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, ऋचा चड्ढा स्वरा भास्कर सभी ने तनुश्री का समर्थन करते हुए ट्वीट किया.