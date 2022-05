ट्विंकल खन्ना ने जब 'बादशाह' के लिए एक हफ्ते सिर्फ चने पर किया गुजारा, बोलीं- 'गैस की बॉल बन गई थी'

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने अब एक्टिंग से दूरी बना ली है. लेकिन जब तक उन्होंने कैमरे का सामने एक्टिंग तब के खूब मजेदार किस्से उनके पास हैं, जिनको अब वह याद करती हैं. साल 1999 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म ‘बादशाह’ (Baadshah) का हाल में उन्होंने मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) ​​​​द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों में फिट आने और खुद को पतला दिखाने के लिए उन्होंने एक हफ्ता पूरा सिर्फ चने खाकर (Twinkle Khanna when had only chana for week) गुजारा था.

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी व्यूज को शेयर करती रहती हैं. हाल ही में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के साथ अपने यूट्यूब चैनल ट्वीक इंड‍िया में ट्व‍िंकल ने ‘बादशाह’ (Baadshah) फिल्म के गाने ‘मोहब्बत हो गई है’ (Mohabbat Ho Gayee) का किस्सा साझा किया, जिसको सुनने के बाद फैंस खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे हैं.

‘बादशाह’ में ट्विंकल के लिए मनीष मल्होत्रा ने कपड़े किए थे डिजाइन

‘बादशाह’ एक कॉमेडी-एक्शन फिल्म थी. फिल्म को हिट हुई ही थी, इसके सभी गाने भी बहुत पॉप्युलर हुए थे. ऐसे ही इसका एक सॉन्ग था ‘मोहब्बत हो गई है’, जिसे पहाड़ियों और नदी के किनारे फिल्माया गया था. इस गाने में एक्ट्रेस ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने थे, जो उनके शरीर से एकदम चिपके हुए थे. ट्विंकल ने रेड कैटसूट टाइप आउटफ‍िट, ब्लैक जंपसूट, व्हाइट ट्राउजर्स, ग्रे क्रॉप टॉप के साथ जैकेट, फ्लोरल क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक ट्राउजर्स, मेजेंटा टॉप, मैच‍िंग हाफ श्रग, ब्लैक मिनी स्कर्ट विद स्ल‍िट पहने हुए थे. गाने एक सीक्वेंस में शाहरुख और ट्व‍िंकल एलीवेटर में डांस करते हैं, जिसमें शाहरुख, ट्व‍िंकल को गोद में उठाते हैं.

पूरे हफ्ते मैंने सिर्फ चने खाए: ट्व‍िंकल

ट्व‍िंकल ने गाने के इस सीक्वेंस को याद कर बताया, ‘हर बार जब भी मुझे मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनने होते थे, तो उसका मतलब होता था क‍ि या तो मैं खाना नहीं खा रही हूं या मुझे अपना पेट दबाना पड़ता था. एक गाना था, जहां कपड़े आपने पहनकर दिखा लिए और उस पूरे हफ्ते मैंने सिर्फ चने खाए और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंक‍ि मुझे लगा क‍ि अगर हीरो मुझे गोद में उठाएगा तो मैं गैस के बॉल जैसी रहूंगी क्योंक‍ि मैंने सिर्फ चने खाए थे लेकिन करें तो भी क्या कपड़े पहनने के लिए आपको यही करना पड़ता है.’

‘मनीष मल्होत्रा बोले निर्देशकों की तब यहीं डिमांड थी’

ट्व‍िंकल की ये बात सुन मनीष ने खुलासा किया कि ‘रंगीला’ में उर्मिला मातोंडकर के कपड़े डिजाइन करने के बाद इस तरह के कपड़े चलन में थे और उन्होंने कहा कि वे जिन निर्देशकों के साथ काम कर रहे थे, वे ग्लैमरस और छोटे कपड़े चाहते थे. उन्होंने ट्विंकल से कहा कि उस समय ऐसा चलन था कि आपको भी उसका शिकार होना पड़ा.

