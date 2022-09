फिल्म ब्रह्मास्त्र में 20 मिनट के कैमियो से छा गए शाहरुख खान, ट्विटर पर करने लगे ट्रेंड

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र ने विवादों के बाद भी अच्छा व्यापार किया है. फिल्म ने शुक्रवार के साथ शनिवार और रविवार को भी भरपूर कमाई की है. साथ ही दर्शकों का भी अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है. थियेटर्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है.

इसके साथ ही इस फिल्म में किए गए 20 मिनट के कैमियो से शाहरुख खान ने भी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी है. शाहरुख खान ने इस फिल्म में मोहन भार्गव नाम के साइंटिस्ट का रोल निभाया है. महज 20 मिनट के रोल में शाहरुख ने शानदार एक्टिंग दिखाकर यह साबित कर दिया कि अभी भी वे किसी से कम नहीं हैं. फैंस को भी शाहरुख का किरदार काफी पसंद आया है.

इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस ने शाहरुख की तारीफों के पुल बांधे. #ShahRukhKhan और #SRK भी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चलता रहा. सोशल मीडिया पर लोगों ने शाहरुख खान के फोटो और वीडियो शेयर किए हैं. साथ ही फैंस ने ब्रह्मास्त्र फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी से भी अगले पार्ट में शाहरुख खान को लेने की मांग की है.

Acting is in his veins. @iamsrk is a complete show stealer and shined in every frame. Set the bar too high from the beginning. And that end face with “Main Harta Nehi” dialogue. I’m flattered. #Brahmashtra #BrahmastraMovie #Astraverse #ShahRukhKhan #MohanBhargav pic.twitter.com/oU0Bq0ELOL — Swarup Majumdar (@Swarup1705) September 10, 2022

#ShahRukhKhan as mohan bhargav (vanarastra) is a delight to watch specially in theaters. He acted brilliantly in his 20 minutes role his comedy,action,dialogue delivery and emotional scenes were just mesmerizing to watch. His dialogue in the end indicates that he will be back. pic.twitter.com/YEmT0G3HV0 — (@ohbaazigar) September 11, 2022

It’s absolutely magical to see him do what he does ⚡️❤️

The screen comes alive when he is up there! #ShahRukhKhan is Shah Rukh Khan and there is no one like him. #BrahmastraReview #Bramhastra #Astraverse pic.twitter.com/z9aLjlvyEJ — Hey_Yajur (@Hey_Yajur) September 9, 2022

फिल्म ने किया जोरदार व्यापार

बता दें कि ब्रह्मास्त्र फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ग्लोबली अब तक करीब 160 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. साथ ही भारत में इसकी कमाई 77 करोड़ के लगभग बताई जा रही है. बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मॉनी रॉय मुख्य भूमिका में है. इस फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने किया है.

Tags: Aalia bhatt, Actor Shahrukh Khan, Brahmastra movie, Ranbir kapoor