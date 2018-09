I feel India should legalize marijuana. Firstly, It’s part of our culture. Secondly, I think if legalized and taxed it can be a huge revenue source. Not to mention it will remove the criminal element associated with it. Plus and most importantly it has a lot of medical benefits!

— Uday Chopra (@udaychopra) September 13, 2018



And no I do not use it. I just really think it’s a wise move, given our history with the plant.

— Uday Chopra (@udaychopra) September 13, 2018



I feel India should legalize marijuana. Firstly, It’s part of our culture. Secondly, I think if legalized and taxed it can be a huge revenue source. Not to mention it will remove the criminal element associated with it. Plus and most importantly it has a lot of medical benefits!

— Uday Chopra (@udaychopra) September 13, 2018

जब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, सुर्खियां उनके साथ हो लेती हैं. इस बार उदय का ट्वीट चर्चा में है. उन्होंने मारिजुआना यानी गांजा को भारत में लीगल करने की वकालत की है. उन्होंने लिखा है कि इसके बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स हैं. उदय के इस ट्वीट का मतलब है कि भारत में गांजा को वैध कर देना चाहिए, यह राजस्व का बड़ा स्रोत भी बन सकता है.उन्होंने गुरुवार को किए अपने ट्वीट में लिखा, 'मुझे लगता है कि भारत को गांजा वैध कर देना चाहिए. सबसे पहले, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है. दूसरा, मुझे लगता है कि यदि इसे वैध कर दिया जाए और इस पर कर लगाया जाए तो यह राजस्व का बड़ा स्रोत हो सकता है. इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बहुत सारे चिकित्सकीय लाभ हैं!'फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के बेटे उदय के इस ट्वीट पर अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. कई यूजर्स उनके इस बयान से सहमत नहीं हैं और उनका विरोध किया जा रहा है. उदय भी अपने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को रिप्लाई करके अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं.उन्होंने ये सफाई भी दी है कि वो गांजा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसे कानूनी रूप से लागू कर देना चाहिए.ये भी पढ़ें