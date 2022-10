Video: उर्फी जावेद ने निकाली साजिद खान पर भड़ास, बोलीं- 'अभी तक नहीं मांगी माफी, हरकतों का बचाव कर रहे हैं बस'

उर्फी जावेद (Urfi Javed) अक्सर अपने फैशन सेंस को फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं. लेकिन कभी-कभी वह खास मुद्दों को भी उठाती हैं. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह फिल्ममेकर साजिद खान और उनसे जुड़े मीटू मामले को उठाते हुए नजर आ रही हैं. साजिद इन दिनों ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं. शो में उनके होने के पर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं. अब उर्फी ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि साजिद ने उन लड़कियों से कभी भी माफी नहीं मांगी, जिनका उन्होंने शोषण किया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी जावेद कहती हैं, “मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि साजिद खान (Sajid Khan) ने उन लड़कियों से कभी किसी से माफी नहीं मांगी, जिनका उन्होंने शोषण किया और या उनसे फेवर मांगा. यहां तक उन्होंने देश भी माफी नहीं मांगी. वहीं, दूसरी तरफ वह अपने आप का बचाव करते आ रहे हैं. उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी. कभी नहीं. सिर्फ अपने को डिफेंस कर रहे हैं.”

वीडियो के कैप्शन में उर्फी जावेद ने लिखा, “कभी भी माफी नहीं मांगी लेकिन अपने हरकतों को डिफेंस करते दिखे. एक साधारण माफी उनके द्वारा किए व्यवहार से सब ठीक नहीं होगा लेकिन उन हरकतों को डिफेंड करने से तो बेहतर है, जो उन्होने किया.” उर्फी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Here’s what Urfi Javed has to say about Sajid Khan & his participation in Bigg Boss 16 #urfi #urfijaved #urfijaved #SajidKhan #sajid #BiggBoss #biggboss16 #celebrity #biggboss16promo #bollywood #chipkumedia pic.twitter.com/9wPNOLySlk

— Chipku Media (@ChipkuMedia) October 8, 2022