पंजाबी गाने पर उर्वशी रौतेला का ये धमाकेदार डांस देखकर उड़ जाएंगे होश, वीडियो वायरल

LINK IN BIO Black meri gutt hai Naale red mera clip ni Suit silk da Chunni hoyi jaandi slip ni Black meri gutt hai Naale red mera clip ni Suit silk da Chunni hoyi jaandi slip ni Utton chann tu vi chamkeele Jhumke mere kanna de Channa ve Ek diamond da haar lede yaar Oh my channa ve Phir bhawein kar layi pyar thousand baar Oh my channa ve Phir tere naa likh daangi main Apne dil da panna ve Channa ve Ek diamond da haar Haye mainu lede yaar Ek diamond da haar lede yaar Oh my channa ve Gallan ni karde round round baby Tere te vaar dange Pound Pound baby Meet Bros naal bounce bounce baby Haar milega phir diamond da Gallan ni karde round round baby Tere te vaar dange Pound Pound baby Meet Bros naal bounce bounce baby Haar milega phir diamond da Gore chitte rang da jawab na koyi Chadhdi umar da hisaab na koyi Gore chitte rang da jawab na koyi Chadhdi umar da haye hisaab na koyi Nazran mila ke tu padh le sohneya Akhiyan de wargi kitaab na koyi Love-shuv wali je karni hai gall ve Chup karke tu mere ishareyan te chal ve Bas meri tu ik mann le Phir 100-100 teriyan manna ve Channa ve Ek diamond da haar lede yaar Oh my channa ve Ek diamond da haar lede yaar Oh my channa ve Baby you're so cute Sound like a flute Why don't you and I Get together for a shoot Standing at the bar Like a film star When you look at me and smile I go crazy that's the truth Baby you're so cute Sound like a flute Why don't you and I Get together for a shoot Standing at the bar Like a film star When you look at me and smile I go crazy that's the truth Utton chann tu vi chamkeele Jhumke mere kanna de Channa ve