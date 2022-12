Box Office Collection: ढेर होती दिख रही ‘भेड़िया’, ‘दृश्यम 2’ की जारी है धुआंधार कमाई

नई दिल्ली- अजय देवगन (Ajay Devgn), तब्बू, श्रिया सरन और अक्षय खन्ना की थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) का रिलीज के 13वें दिन भी बॉक्स-ऑफिस पर जादू कायम है. वीक डेज के दौरान भी ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) लगातार धुआंधार कमाई करते जा रही है. वहीं पिछले हफ्ते रिलीज हुई वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म ‘भेड़िया’ की कमाई सुस्त होते दिख रही है. इस फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. ‘भेड़िया’ ने भले ही बॉक्स-ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की थी लेकिन वीक डेज के दौरान ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में असफल नजर आ रही है. आइए जानते हैं इन दोनों फिल्मों का अब तक का बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन-

18 नवंबर को रिलीज हुई ‘दृश्यम 2’ ने बॉक्स-ऑफिस पर ताबड़तोड़ ओपनिंग की थी. इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. ‘दृश्यम 2’ ने रिलीज के 7वें दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. अब ये फिल्म तेजी से 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है. ‘दृश्यम 2’ का अबतक का कुल कलेक्शन 159.17 करोड़ रुपये का रहा है. वीक डेज में वीकेंड के मुकाबले टिकट के दाम काफी कम किए जाने के बावजूद इस फिल्म ने सोमवार से बुधवार तक कुल 15.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया है.

#Drishyam2 continues to set the cash registers ringing… Note the solid hold on weekdays, this movie is simply unstoppable… [Week 2] Fri 7.87 cr, Sat 14.05 cr, Sun 17.32 cr, Mon 5.44 cr, Tue 5.15 cr, Wed 4.68 cr. Total: ₹ 159.17 cr. #India biz. pic.twitter.com/pXe6pUou3T

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 1, 2022