Bhediya Poster: वरुण धवन ने शेयर किया 'भेड़िया' का मोशन पोस्टर, कृति सेनन के साथ फर्स्ट लुक कल होगा OUT

नई दिल्ली: वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सेनन (Kriti Sanon) अपनी अगली फिल्म भेड़िया से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. अब मेकर्स ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि भेड़िया का फर्स्ट लुक 25 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. वहीं, आज फिल्म के टाइटल पोस्टर जारी कर किया गया है. ये एक मोशन पोस्टर है. वरुण ने फिल्म का टाइटल पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि ‘भेड़िया से कल होगी आपकी पहली मुलाकात… फिल्म का फर्स्ट लुक आउट #BhediyaTomorrow’ वरुण धवन का यह पोस्ट उनके फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

वीएफएक्स पर काम

कृति सेनन ने भी इसी तरह का पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया है. भेड़िया में वरुण धवन और कृति सेनन पहली बार स्क्रीन साथ में शेयर करते नजर आएंगे. यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हुई है. फिल्म अप्रैल 2022 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन अब फिल्म को कुछ समय के लिए पोस्टपोंड भी किया जा सकता है. बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स फिल्म के वीएफएक्स पर काम कर रहे हैं. मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक इस फिल्म के जरिए एक नई दुनिया से रुबरू हों.

भेड़िया 🐺

Kal hogi #Bhediya se pehli mulaqat!

First look out tomorrow. #BhediyaTomorrow pic.twitter.com/LMKxQ5uyY9

— VarunDhawan (@Varun_dvn) November 24, 2021