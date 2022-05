34 Years Of Veerana: श्याम रामसे का चुड़ैल से हुआ था सामना और बना डाली ‘वीराना’, रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा

रामसे ब्रदर्स (Ramsay Brothers) की फिल्म ‘वीराना’ (Veerana) 6 मई 1988 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म के डायरेक्टर श्याम रामसे (Shyam Ramsay) और तुलसी रामसे थे. इस फिल्म में बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) ने संगीत दिया था. इस खौफनाक फिल्म की कहानी के साथ-साथ हीरोइन जैस्मीन की खूबसूरती की भी खूब चर्चा हुई थी. इस फिल्म को बनाने का आइडिया श्याम को तब आया जब उनका सामना सचमुच भूत से हुआ था. फिल्म के 34 बरस होने पर बताते हैं रोंगटे खड़े कर वाला खौफनाक किस्सा.

रामसे ब्रदर्स को खास तौर पर हॉरर फिल्मों के लिए जाना जाता है. भारतीय दर्शकों का सिनेमाहाल में खौफ से सामना करवाने वाले इन भाईयों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. दरअसल, ‘वीराना’ जैसी हॉरर फिल्म बनाने का आइडिया श्याम रामसे को तब आया जब एक बार महाबलेश्वर से लौट रहे थे.

सुनसान सड़क पर एक महिला ने मांगी थी लिफ्ट

साल 1983 की बात है, श्याम रामसे महाबलेश्वर में ‘पुराना मंदिर’ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. फिल्म की शूटिंग खत्म हुई पूरा क्रू लौट आया लेकिन श्याम रामसे ने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया. कुछ दिन वहां आराम कर, खुद ही ड्राइव कर मुंबई के लिए निकल पड़े. रात का वक्त था, सुनसान रास्ते में उन्हें एक महिला दिखी और उनसे लिफ्ट मांगा. श्याम ने कार रोक दी और लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए.

वीरान की एक्ट्रेस जैस्मीन.(फोटो साभार: Film History Pics/twitter)

श्याम रामसे का सचमुच की चुड़ैल से हुआ था सामना ?

वह महिला कार में उनके साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई. श्याम ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वह चुप रही. वह महिला खूबसूरत और कुछ अजीब लग रही थी, अचानक कार चलाते हुए श्याम की नजर उसके पैरों पर पड़ीं तो उनको झुरझुरी हो गई, क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे. घबराहट और दहशत में उन्होंने जोर से कार का ब्रेक लगाया. गाड़ी रुकते ही वह महिला उतर गई और अंधेरे में गायब हो गई.

वीराना का एक सीन. (फोटो साभार: Film History Pics/twitter)

दहशत से भर गए थे श्याम रामसे

श्याम रामसे का दहशत से बुरा हाल था, तेजी से गाड़ी चलाते हुए सीधे मुंबई में आकर रूके. इस घटना के बाद खूबसूरत चुड़ैल के साथ हुए अपने एनकाउंटर को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए श्याम ने फिल्म बनाने की सोची और इस घटना के 5 साल बाद ‘वीराना’ बना डाली.

हॉरर फिल्म बनाने के लिए फेमस हैं रामसे ब्रदर्स. (फोटो साभार: Film History Pics/twitter)

Ghosts In Our Backyard किताब में है इसका जिक्र

इस पूरी खौफनाक कहानी का सच तो श्याम रामसे ही जाने लेकिन इस पूरे किस्से का जिक्र फतेहचंद रामसे की नातिन अलीशा प्रीती कृपलानी ने अपनी किताब ‘घोस्ट इन ऑवर बैकयार्ड’ (Ghosts In Our Backyard) में किया है.

Tags: Bollywood films, Horror films