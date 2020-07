जगदीप जाफरी के निधन से शोक में बॉलीवुड, सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए दी श्रद्धांजलि

Heard the sad news of Jagdeep Saab’s demise. Always enjoyed watching him on screen. He brought so much joy to the audience. My deepest condolences to Jaaved and all members of the family. Prayers for Jagdeep Saab’s soul🙏 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 8, 2020



Sad to hear demise of the Veteran Actor Jagdeep Sir who entertained us for 7 Decades. My heartfelt condolences to Javed, Naved and the entire Jafri Family & Admirers .RIP 🙏 pic.twitter.com/vnfWEqNDGi

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) July 8, 2020



Condolences @jaavedjaaferi and to the entire family. He will always be cherished and remembered with a broad smile. I hope people get to see a film called Muskurahat by Priyadarshan sir to witness his brilliance. It is one of my favorite Jagdeep saahab performances. https://t.co/1vU1f3Clzl

— Hansal Mehta (@mehtahansal) July 8, 2020



My first film & the first time I ever faced the camera, was in the film #yehrishtanatoote with the legend himself #Jagdeep bhai. We will miss you...May his soul rest in peace 🙏🏽 Our prayers & deepest condolences to the family. pic.twitter.com/uhBjYSZdVe

— Johny Lever (@iamjohnylever) July 8, 2020

साल 2020 बॉलीवुड के लिए काफी दुखद साबित हुआ. इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान, सुशांत सिंह राजपूत और सरोज खान के बाद अब बॉलीवुड के मशूहर एक्टर और कॉमेडियन जगदीप जाफरी (Jagdeep Jafri) का बुधवार को निधन हो गया. जगदीप जाफरी ने 81 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. फिल्म शोले में 'सूरमा भोपाली' के किरदार से बॉलीवुड में छाने वाले जगदीप जाफरी कई बड़ी फिल्मों में नजर आए. अपने बेहतरीन और अलग अंदाज के लिए मशहूर जगदीप जाफरी का पूरा नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था. एक्टर के निधन के बाद पूरा बॉलीवडु शोक में डूबा है. अजय देवगन से लेकर हंसल मेहता, जॉनी लीवर सहित कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.अपने ट्वीट में अजय देवगन ने लिखा- 'अभी-अभी जगदीप साहब के निधन की दुखद खबर सुनी. उन्हें स्क्रीन पर देखना हमेशा मजेदार रहा. मेरी संवेदनाएं जावेद और उनके पूरे परिवार के साथ हैं. जगदीप साहब की आत्मा की शांति के लिए दुआएं.' वहीं फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने लिखा है- 'सात दशकों तक हम सभी का मनोरंजन करने के बाद जगदीप साहब का निधन हो गया. काफी दुखद समाचार है. मेरी संवेदनाएं जावेद, नावेद और पूरे जाफरी परिवार के साथ है.'हंसल मेहता ने जगदीप जाफरी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है- 'मेरी संवेदनाएं जावेद जाफरी और पूरे परिवार के साथ हैं. वह हमेशा से ही एक शानदार और व्यापक मुस्कान के लिए याद किए जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि लोगों को उनकी प्रतिभा को देखने के लिए प्रियदर्शन सर की मस्कुराहट नामक फिल्म देखने को मिलेगी. यह मेरे पसंदीदा जगदीप साहब के अभिनय में से एक है.'जॉनी लीवर ने लिखा है- 'मेरी पहली फिल्म में जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया तो वह 'ये रिश्ता ना टूटे' जगदीप भाई जैसे लेजेंड के साथ थी. हम आपको बहुत मिस करेंगे जगदीप साहब. आपकी आत्मा को शांति मिले. हमारी प्रार्थना और संवेदनाएं परिवार के साथ हैं.'बता दें जगदीप जाफरी ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा था और दशकों अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन किया. फिल्म 'हम पंछी एक डाल के' में जगदीप जाफरी ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया तो उनकी परफॉर्मेंस देख हर कोई हैरान रह गया. इस फिल्म के लिए जगदीप जाफरी की खूब तारीफ हुई. फिल्म में जगदीप जाफरी की परफॉर्मेंस से पंडित जवाहर लाल नेहरू इतने इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने जगदीप जाफरी को पर्सनल स्टाफ तक गिफ्ट किया था.