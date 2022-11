Sunil Shende Death: दिग्गज एक्टर सुनील शेंडे का निधन, 'सर्कस' में निभाया था शाहरुख खान के बाबूजी का किरदार

मुंबई. हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले सुनील शेंडे का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया. 14 नवंबर को उनके मुंबई स्थित आवास पर उनका निधन हो गया. उन्होंने शाहरुख खान के टीवी शो ‘सर्कस’ और ‘गांधी’ ‘सरफरोश’, ‘वास्तव’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. वह अपने किरदार के लिए जाने जाते थे. उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया. उनके कई किरदारों को आज भी याद किया जाता है.

सुनील शेंडे ने मुंबई के विले पार्ले ईस्ट स्थित अपने घर पर रात एक बजे के करीब अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर पारशीवाडा के श्मशान गृह में होगा. सुनील अपने पीछे पत्नी ज्योति और दो बेटे ऋषिकेश और ओमकार को छोड़ गए हैं.

Noted Hindi & Marathi character actor Sunil Shinde passed away yday. #RIP

He started with a miniscule role in Gandhi-82 & went on to do some small, some significant roles in Hindi Cinema of 80s & 90s. He played @iamsrk‘s Babuji, d Circus owner in Circus (TV-DD) @SukanyaVerma pic.twitter.com/4wKJOw9i2I

