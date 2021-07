विक्की कौशल को ‘बहुत जोर से आई एक्टिंग’, तो फ्रेंन्ड्स ने कहा-मत करो!

View this post on Instagram











बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) इंडस्ट्री में रफ-टफ लुक के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर विक्की काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन अपनी फोटो और वीडियो से फैंस को अपडेट करते रहते हैं. गणेश जी की पेटिंग बनाकर सुर्खियों में आए ही थे कि अपना एक कूल वीडियो शेयर कर फिर चर्चा में आ गए हैं. इस वीडियो को देख फैंस ही नहीं बल्कि उनके बॉलीवुड फ्रेंन्ड्स भी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए.विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर संडे को एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें बेहद कूल नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में एक्टर सोफी टकर (Sofi Tukker) के रैप सॉन्ग ‘पर्पल हैट’ पर लिप सिंक करते हुए एक्शन में दिख रहे हैं. विक्की ने ये वीडियो अपने वैनिटी वैन में बनाया हैं. पीच कलर के हुडी और व्हाइट जैकेट पहने पहले अपने बालों में उंगलिया फिराते हुए दिख रहे फिर हुडी कैप अपने सिर पर पहन कर गाने के साथ लिप सिंक रहे हैं. इस वीडियो को शेयर कर मजेदार कैप्शन में लिखा है ‘Felt cute will 100% delete it later, बहुत जोर से एक्टिंग आ रही थी. वैनिटी जैम-पर्पल हैट’विक्की कौशल के इस वीडियो पर बॉलीवुड फ्रेंड्स ने भी जमकर कमेंट किए. दीपिका पादुकोण ने हंसती हुई इमोजी शेयर की तो ऋतिक रोशन ने लिखा ‘वोह मुझे पसंद आया’, इस पर विक्की ने रिप्लाई करते हुए लिखा ‘वोह आपको पसंद आया. मैं मर गया’. तन्मय भट्ट ने लिखा ‘साला ये हुक काहे खत्म नहीं होता’. शीरीन मिर्जा ने लिखा ‘मत करो’. वहीं कीर्ती सेनन और आयुष्मान खुराना ने फायर इमोजी शेयर कर विक्की की तारीफ की.हाल ही में विक्की कौशल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 9 साल पूरे किए हैं. विक्की ने सोशल मीडिया पर 2012 में दिए अपने पहले ऑडिशन की फोटो शेयर की थी. एक्टर इन दिनों आदित्य धर की फिल्म ‘द इम्मोर्टल के अलावा सैम मानेकशॉ की बायोपिक में भी काम कर रहे हैं.