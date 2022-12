VIDEO: दीपिका पादुकोण के 'बेशरम रंग' का नया वर्जन देखा क्या? Meme वर्ल्ड में बवाल मचा रहा है

मुंबईः बॉलीवुड के ‘किंग खान’ यानी शाहरुख (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म पठान (Pathaan) लगातार चर्चा में है. फिल्म का पहला गाना ‘बेशरम रंग’ जब से रिलीज हुआ है, ट्रोल्स के बीच छाया हुआ है. गाने में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के ‘भगवा’ बिकिनी पर एक तरफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा दूसरी तरफ मीम वर्ल्ड में छाया हुआ है. बेशरम रंग के चलते अब पठान को बायकॉट करने की मांग उठ रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर बेशरम रंग का नया वर्जन वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों का कहना है कि यह गाने का संस्कारी वर्जन है.

बेशरम रंग पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया दी है. कोई इसे गाने का संस्कारी वर्जन बता रहा है तो वीडियो में मौजूद लड़के की तारीफ कर रहा है. वीडियो में एक लड़के को बेशरम रंग पर जबरदस्त अदाएं दिखाते देखा जा सकता है. वीडियो में लड़के का अंदाज और अदाएं काफी मजेदार हैं. लड़के को दीपिका के मूव्ज को रिक्रिएट करते देखा जा सकता है.

A new version of “Besharam Rang” is released, so no one’s sentiments are hurt. pic.twitter.com/cxnFjKUnOX

This is original beshram song version

Again Bollywood copied it , Kuch Toh chod Toh yarr

And boycott community who are boycotting the pathaan version wala song

Arey Yaar ruk jaayo yarr, thrki waloan Ka Toh Socho

— The Introverted Indian (@Indian_Mortal) December 15, 2022