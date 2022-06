Khuda Haafiz 2: विद्युत जामवाल की फिल्म की नई रिलीज डेट आई सामने, दर्शकों को करना होगा थोड़ा और इंतजार

विद्युत जामवाल (Vidyut jammwal) की अपकमिंग फिल्म ‘खुदा हाफिज 2’ ( Khuda Haafiz 2) का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस एक्शन ड्रामा फिल्म को प्रोड्यूसर पहले 17 जून को सिनेमाघरों में रिलीज करने वाले थे लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. फारूक कबीर (Faruk Kabir) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विद्युत के अपोजिट शिवालिका ओबेरॉय नजर आएंगी. एक दमदार टीजर के साथ मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

‘खुदा हाफिज 2’ ( Khuda Haafiz 2) एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘खुदा हाफिज’ का सीक्वल है. ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी. ‘खुदा हाफिज 2’ को लेकर विद्युत जामवाल काफी चर्चा में हैं. इस फिल्म में एक्टर के एक्शन को देखने के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

8 जुलाई 2022 को रिलीज होगी ‘खुदा हाफिज 2’

जाने माने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श और खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक दमदार टीजर शेयर कर फिल्म की नई रिलीज डेट की जानकारी दी है. अब ये फिल्म 17 जून की बजाय 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. टीजर में एक्टर भारी बारिश के बीच में पानी से तर-ब-तर फाइट के लिए ललकारते नजर आ रहे हैं. आस-पास कुछ लोग गिरे-पड़े नजर आ रहे हैं.

VIDYUT JAMMWAL: ‘KHUDA HAAFIZ 2’ GETS NEW RELEASE DATE… #KhudaHaafiz Chapter 2 – starring #VidyutJammwal and #ShivaleekaOberoi – to release in *cinemas* on 8 July 2022… Directed by #FarukKabir. #KhudaHaafiz2 #KhudaHaafizChapter2AgniPariksha pic.twitter.com/33O1B6HfjC

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 7, 2022