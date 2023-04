विराट से इम्प्रेस हुए मशहूर क्रिटिक, अपनी फिल्म के सीक्वल में दिया 'आइटम नंबर' का ऑफर, वायरल हो रहा ट्वीट

मुंबई: कमाल राशिद खान (KRK) सिर्फ एक्टर, फिल्ममेकर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया स्टार भी हैं. आए दिन उनके निशाने पर बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स रहते हैं. फिल्मों में एक्टिंग से लेकर, फिल्म मेकिंग तक पर तंज कसने वाले केआरके अपने ट्वीट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार उन्होंने मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) को अपनी फिल्म के सीक्वल में ऑफर दे दिया है.

फिल्म क्रिटिक सोशल मीडिया पर फिल्मों के रिव्यू करते रहते हैं. कमाल राशिद खान का क्रिकेटर विराट कोहली का डांस इतना पसंद आया कि उन्हें लेकर एक ट्वीट कर डाला. विराट को लेकर किया गया केआरके का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स केआरके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

‘देशद्रोही 2’ में आइटम नंबर का दिया ऑफर

दरअसल, कमाल राशिद खान ने विराट कोहली का क्रिकेट के मैदान में डांस करते हुए एक वीडियो शेयर कर ट्वीट किया है. केआरके ने लिखा ‘मैं विराट कोहली के डांस स्किल्स से काफी प्रभावित हूं. इसलिए मैं उन्हें अपनी फिल्म ‘देशद्रोही 2’ में आइटम नंबर करने के लिए ऑफर देता हूं’.

I am very impressed by @imVkohli dance skills, hence I offer him an item number in my film #Deshdrohi2! pic.twitter.com/E51wZD8m3i

— KRK (@kamaalrkhan) April 14, 2023