विवेक अग्निहोत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स' की वजह से किया घुटने की चोट को इग्नोर, अब भुगतना पड़ा ये परिणाम

‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने घुटने में हुए फ्रैक्चर को लेकर खुलकर बात की है. जिससे अब उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया है. फिल्मकार ने कहा कि पिछले साल चोट लगने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने घुटने की थेरेपी शुरू कर दी है. अपने बंधे हुए घुटने की तस्वीर शेयर करते हुए विवेक ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, “अंतत: घुटने की थेरेपी शुरू हो रही है. द कश्मीर फाइल्स के कारण 1.5 वर्ष तक इस चोट को मैं अनदेखा करता रहा.”

विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा, “अब यह बदतर हो गया है . अब मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया है.जब भी मुझे शरीर और काम के बीच चुनना पड़ता है, मैं अपने शरीर से समझौता कर लेता हूं. इस रवैये को बदलना चाहिए..” विवेक ने आगे लिखा, “यह दिन था – 24 दिसंबर 2021. जब मैं फिसल गया और मेरा कार्टिलेज फट गया. डॉक्टरों ने मुझे 6-8 सप्ताह के लिए आराम करने की सलाह दी.”

विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा, “लेकिन जैसा वे कहते हैं, शो मस्ट गो ऑन. अगले 18 महीनों तक बिना किसी रुकावट के शो चलता रहा लेकिन मेरा घुटना खराब हो गया.आज, मैं ‘आत्म-प्रवृत्त-फ्रैक्चर’ के लिए किसे दोषी ठहराऊं?” फिल्म निर्माता ने ट्वीट में गलत वर्ष शेयर किया है और बाद में इसे सुधार कर उन्होंने सही वर्ष 2020 कर दिया है.

Finally, knee therapy begins. Fully ignored Miniscus (cartilage tear) for 1.5 yrs due to #TheKashmirFiles. Kept limping. It became worse. Now I also have stress fracture. Whenever I have to chose between body and work, I end up compromising on my body. Must change this attitude. pic.twitter.com/al5f3dIusP

