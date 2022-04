'The Kashmir Files' की अब तक कमाई ने उड़ाए सबके होश, आपको पता है कितने करोड़ों का हुआ है मुनाफा?

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को रिलीज हुए भले ही लंबा वक्त हो गया है लेकिन ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को लेकर जहां एक तरफ लगातार विवाद जारी है तो, वहीं दूसरी ओर यह विवादों के बीच बंपर कमाई कर रही है. फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने अक्षय कुमार की ‘बच्चन पांडे’ और साउथ सुपरस्टार प्रभाष की फिल्म ‘राधे श्याम’ को मात देकर बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने के करीब पहुंच गई है.

‘द कश्मीर फाइल्स’ की कमाई को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसे ‘माउथ पब्लिसिटी’ का जबरजस्त फायदा मिला है. इसने हजार प्रतिशत से भा ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया. फिल्म से जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के दर्द को पर्दे पर दिखाया गया, उसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर सिनेमाघरों में बैठे दर्शकों को रोना आ गया. फिल्म सभी के दिलों को छू गई.

250 करोड़ रुपये के करीब पहुंची फिल्म

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, ‘द कश्मीर फाइल्स’ जल्द ही 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने वाली है. चौथा सप्ताह, शुक्रवार- 1.50 करोड़, शनिवार- 2.25 करोड़, रविवार- 3 करोड़ रहा. कुल मिलाकर अभी तक फिल्म की टोटल कमाई 245.03 करोड़ रुपये.’

#TheKashmirFiles scores yet again, despite two new releases [#Attack, #Morbius] and holdover title [#RRR] taking a chunk of its screens, prime shows and biz… All set for ₹ 250 cr… [Week 4] Fri 1.50 cr, Sat 2.25 cr, Sun 3 cr. Total: ₹ 245.03 cr. #India biz. pic.twitter.com/kqcCMfEF96

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 4, 2022