शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण के ‘बेशरम रंग’ पर कमेंट पर घिरे विवेक अग्निहोत्री, लोग बोले-'हेट स्टोरी' पारिवारिक फिल्म थी ना?

मुबई. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone ) फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) का गाना ‘बेशरम रंग…’ जब से रिलीज हुआ है तब से खबरों में छाया है. इस गाने को लेकर हर तरफ काफी हंगामा मचा हुआ है. गाने में दीपिका ‘ऑरेंज कलर की बिकिनी’ में शाहरुख संग डांस मूव्स करती नजर आ रही ​हैं. जिसे लेकर कई धार्मिक संगठन ऐतराज जता चुके हैं और गाने की थीम और कन्टेंट के साथ ही दीपिका के कॉस्टयूम को अश्लील करार दे चुके हैं. अब इस मामले पर फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri ) ने ट्वीट कर और सनसनी फैला दी है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड के सेन्सेशनलिज़म पर सवाल उठाया है. हालांकि वह अपने ट्वीट को लेकर खुद ट्रोल हो रहे हैं.

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड ‘बेशरम रंग…’ गाने का सीन चल रहा है और एक मासूम लड़की इस गाने का रिव्यू करते हुए बॉलीवुड फिल्मों के कॉन्टेंट, डायरेक्शन , पिक्चराइजेशन और अभिनेत्रियों के कॉस्टयूम पर सवाल उठाती दिख रही है. वीडियो में लड़की स्क्रीन पर सेंसेशनल कंटेंट को देखने के बाद के प्रभावों के बारे में बात कर रही है और निर्माताओं से ‘साफ-सुथरी’ सामग्री बनाने के लिए ‘आग्रह’ करती दिख रही है जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सके.

WARNING:#PnV video against Bollywood. Don’t watch it if you are a Secular. pic.twitter.com/7wKPX4A8Ev

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 28, 2022