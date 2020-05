He deleted this tweet but here is a screenshot. It important to expose people who pretend to be Dharam ke Thekedaars & accuse others of being Anti Hindu. @vivekagnihotri has deleted this, But here is a link to his tweet : https://t.co/CMtTzahnbX

Archive https://t.co/YBUyQQVVIi pic.twitter.com/UuS8fISZMf

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 6, 2020



Shame on you @vivekagnihotri you are a piece of shit .. pic.twitter.com/PEmR2sBrfi

— भाई साहब (@Bhai_saheb) May 6, 2020



Shame on you @vivekagnihotri you are a piece of shit .. pic.twitter.com/PEmR2sBrfi

— भाई साहब (@Bhai_saheb) May 6, 2020



Haπamzaada @vivekagnihotri displaying his πapist mentality. Tweet deleted now. Hello ma'am @SwatiJaiHind can we expect any action against this filthy person? pic.twitter.com/Vd99yJNmQX

— Sakht Alfaaz ﷽ (@SakhtAlfaaz) May 6, 2020



So @vivekagnihotri quitely deleted both these old tweets. May because he thought @Rajput_Ramesh would file a complaint against him?

Here are the archive links

1. https://t.co/tdi10TfAl7

2. https://t.co/8vAvBtt37U pic.twitter.com/prEbPb3GPq



— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 6, 2020



Compilation Of Misogynistic, Sexist , Tweets from @vivekagnihotri .

Share What You Have .#VivekAgnihotri pic.twitter.com/dRaqvfH68j



— Name Cannot be blank (@al_ameen17) May 6, 2020



This man @vivekagnihotri has hurt my religious sentiments. Pl take him to task @MumbaiPolice. Pl suspend his handle @TwitterIndia. He’s a serial offender #MeToo #GenderRights https://t.co/x5vrxUfsKw

— Vinod Sharma (@VinodSharmaView) May 6, 2020

कहते हैं आपके पुराने काम आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं और इन दिनों ऐसा ही कुछ फिल्‍ममेकर विवेक अग्निहोत्री के साथ हो रहा है. निर्देशक पिछले कुछ दिनों से इस कोशिश में लगे हैं कि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लें लेकिन इंटरनेट उन्‍हें इसे भूलने नहीं दे रहा है. इन दिनों देश में हर कोई साफ-सफाई और बार-बार हाथ धोने की बात कर रहा है और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ऐसा अपने ट्विटर के साथ कर रहे हैं. विवेक अपने विवाद‍ित ट्वीट्स के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अपने पुराने विवादास्‍पद ट्वीट्स, जिनमें वह महिला विरोधी बातें (Sexist Tweets) और बलात्‍कार पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं, के चलते फिर से सुर्खियों में हैं. हालांकि वह खुद अपने ऐसे ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं.विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर अपने कई पुराने ट्वीट्स उड़ाए हैं, जिनमें वह बलात्‍कार जैसे मामले पर मजाक करते और चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं. ऑल्‍ट न्‍यूज के को-फाउंडर मोहम्‍मद जुबिर ने ये ट्रेंड शुरू करते हुए सबसे पहले ट्विटर पर विवेक के एक पुराने ट्वीट को पोस्‍ट किया, जिसमें वह बलात्‍कार पर मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं. ये ट्वीट 2013 का है. इस व‍िवाद‍ित ट्वीट में विवेक ने एक मीम शेयर किया है जिसमें लिखा है, 'नेनो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित कार क्‍यों हैं ? क्‍योंकि इस कार में गैंग-रेप नहीं हो सकता.'बता दें कि हाल ही में 'बॉयज लॉकर रूम' नाम के इंस्‍टाग्राम अकाउंट का विवाद सामने आया है. इसी विवाद के बाद व‍िवेक का भी ये ट्वीट वायरल हो रहा है. हालांकि वह 2013 के अपने इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं.बता दें कि विवेक अग्निहोत्री 'अर्बन नक्‍सल: द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम' नाम की किताब लिख चुके हैं और उनकी इस किताब के बाद 'अर्बन नक्‍सल' शब्‍द का इस्‍तेमाल काफी ज्‍यादा चलन में आया. इसी के बाद से ही वह अपनी इमेज बदलने में लगे हुए है और राइट-विंग के पोस्‍टर बॉय की तरह सामने आए हैं. विवेक 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम' और 'ताशकंद फाइल्‍स' नाम की फिल्‍में भी बना चुके हैं.लेकिन इस सब के बाद भी अब उनका ये पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कई लोगों ने अपने ट्वीट में दिल्‍ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष स्‍वाती मालीवाल को भी टैग किया है कि वह उन पर एक्‍शन लें.सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये ट्वीट 23 अक्‍टूबर, 2013 में ट्वीट किया गया था, जब पूरे देश में निर्भया केस और मुंबई फोटोग्राफर गैंग-रेप के मामले के बाद काफी गुस्‍सा और आक्रोश था. मुंबई में एक 22 साल की महिला पत्रकार के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया था और ये मामला अगस्‍त, 2013 का ही था.बता दें कि सिर्फ ये एक ही ट्वीट नहीं, बल्कि फिल्‍ममेकर के कई और विवाद‍ित ट्वीट हैं जो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. बल्कि विवेक अग्निहोत्री इससे पहले ऐसे कई ट्वीट कर चुके हैं जिनमें बलात्‍कार, महिला विरोधी बातों का महिमामंडन कर चुके हैं.उनके पुराने ट्वीट्स लगातार सामने आ रहे हैं.