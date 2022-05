विवेक अग्निहोत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर अक्षय कुमार पर कसा तंज, बोले- 'मजबूरी में बोलना पड़ गया'

विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने 275 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की. कुछ ऐसा जिसकी किसी ट्रेड एनालिस्ट ने उम्मीद नहीं की थी. ‘द कश्मीर फाइल्स’ अक्षय कुमार की ‘बच्चन पांडे’ जैसी बड़े बजट की फिल्मों के सामने पहाड़ की दिखी. ऑडियंस से लेकर फिल्म क्रिटिक ने फिल्म की तारीफें की. इतना ही नहीं, कई सेलेब्स ने भी फिल्म को सपोर्ट किया और ट्विटर के जरिए कहा कि इसे कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और यह फिल्म सच्चाई के कितने करीब है.

‘द कश्मीर फाइल्स’ के सपोर्ट में बोलने वाले सितारों में से एक अक्षय कुमार (Akshay Kumar The Kashmir Files) भी थे. हालांकि, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि अक्षय ने मजबूरी में फिल्म की तारीफ की है. आरजे रौनक से बात करते हुए विवेक ने कहा कि उनकी फिल्म को इंडस्ट्री से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला. जब उन्होंने इशारा किया कि अक्षय कुमार ने फिल्म के पक्ष में बात की.

इस पर विवेक अग्निनहोत्री (Vivek Agnihotri) ने कहा, “वो तो मजबूरी में अब क्या बोलेगा आदमी जब 100 लोग सामने खड़े होके, सवाल पूछेंगे कश्मीर फाइल्स. ‘आपकी फिल्म नहीं चली और वो चल गई’ तो क्या बोल सकते हैं? वो तो मैं एक समारोह में था भोपाल में उसमे बोलना पड़ा गया. एक आदमी ने मुझे मैसेज नहीं किया…सबलोग अपनी फिल्म का प्रचार करने जाते हैं और मीडिया वालों से कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछ लेते हैं. तो उन्हें मजबूरी में कुछ बोलना पड़ता है. पर अपने मन से किसी ने कुछ नहीं बोला.”

Thanks @akshaykumar for your appreciation for #TheKashmirFiles. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/9fMnisdDzR

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 25, 2022