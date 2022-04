कश्मीर पर फिल्म बना रहे हो पागल हो गए हो क्या! मरोगे, मैंने कहा स्वीकार है: विवेक अग्निहोत्री

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने भारत में ही नहीं दुनिया में सुर्खियां बटौरी हैं. फिल्म को देख शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसकी आंखों से आंसू न निकले हों. फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है. फिल्म को बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने काफी रिसर्च की और सीना ठोक कर वो ये बात करते हैं कि कश्मीर के बारे में जितना वो जानते हैं, शायद ही उतना कोई जनता हो. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर (Vivek Agnihotri New Video) किया, जिसमें उन्होंने ये बात कही.

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) इस लो बजट फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तगड़ी कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 3 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं. लेकिन ‘आरआरआर’ के तूफान के बाद भी दर्शक फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं. विवेक कई बार बयां कर चुके हैं कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

लोगों ने खूब डाया, लेकिन डरे नहीं

‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो उनका माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान का है. इस दौरान उन्होंने बताया कि लोगों ने उन्हें काफी डराने की कोशिश की. लेकिन वह डरे नहीं और वहीं किया जो उन्होंने ठाना था.

ज़ुल्म की वजह से लोग आतंकवादी नहीं बनते: विवेक

वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है-‘जो कहते हैं ज़ुल्म की वजह से लोग आतंकवादी बनते हैं, वही सबसे बड़े झूठे हैं’.

Whoever says people become terrorists because of oppression are the biggest liars. Listen. #RightToJustice pic.twitter.com/we4iKhPHEu

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 2, 2022