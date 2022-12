VIDEO: बॉडीगार्ड्स को लेकर मॉर्निंग वॉक पर निकले विवेक अग्निहोत्री, देखकर भड़के लोग, बोले - 'क्या दिखावा है'

मुंबईः ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपने विचार रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया, जिसे लेकर वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं. वीडियो में विवेक अग्निहोत्री को मॉर्निंग वॉक पर जाते देखा जा सकता है, वह भी पांच-पांच बॉडीगार्ड्स के साथ. जी हां, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर फिल्म बनाकर चर्चा में आए फिल्म डायरेक्टर पांच बॉडीगार्ड लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. जिसे लेकर अब वह ट्रोल हो रहे हैं.

विवेक अग्निहोत्री ने खुद अपना ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ब्लैक हूडी और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने सनग्लासेस भी लगा रखे हैं. वहीं उनके आगे-पीछे कुछ गार्ड हैं, जो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्हें ‘द कश्मीर फाइल्स’ बनाने की कीमत चुकानी पड़ रही है. इससे उनका इशारा फिल्म रिलीज होने के बाद मिली धमकियों की ओर है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को दिखाने की ये कीमत चुकानी पड़ रही है. हिंदु मेजोरिटी वाले देश में यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सजा है. हां…’ इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने #ImprisonedInOwnCountry #Fatwa जैसे हैशटैग भी इस्तेमाल किए हैं. दूसरी तरफ डायरेक्टर का यूं पांच सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉक पर जाना लोगों को समझ नहीं आया.

The price one has to pay to show the Genocide of Hindus in Kashmir. In a Hindu majority country.

Freedom of expression, ha! #ImprisonedInOwnCountry #Fatwa pic.twitter.com/9AZUdbTyca

