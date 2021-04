ओशो की सेक्रेटरी पर बनने जा रही वेब सीरीज, गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर करेंगे को-प्रोड्यूस

(फोटो साभारः Instagram/gulshangrover)

बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से मशहूर एक्टर गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) के बेटे भी फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं. लेकिन, गुलशन के बेटे संजय ग्रोवर (Sanjay Grover) पिता की तरह फिल्मों में निगेटिव रोल निभाते नजर नहीं आएंगे. वे फिलहाल, एक वेब सीरीज को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. खबरों की मानें तो यह वेब सीरीज आध्यात्मिक गुरु ओशो (Osho) की पहली सेक्रेटरी मां योग लक्ष्मी (Maa Yoga Laxmi) पर आधारित होगी. गुलशन का बेटा हाल ही में कैलिफोर्निया से लौटा है. एक्टर ने ईटाइम्स से बातचीत के दौरान बताया, 'मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं. मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं. मेरा बेटा जल्द ही मेगा वेब सीरीज बनाने जा रहा है.' बता दें कि इस वेब सीरीज को संजय ग्रोवर, राहुल मित्रा के साथ मिलकर को-प्रोड्यूस करेंगे. राहुल ने इससे पहले साहिब, बीवी और गैंगस्टर फिल्म प्रोड्यूस की थी, जबकि बतौर प्रोड्यूसर संजय ग्रोवर की यह पहली फिल्म होगी.गुलशन अपने बेटे के बारे में बताते हैं, 'संजय एमजीएम स्टूडियो (कैलिफोर्निया) में उस पोस्ट पर काम कर रहा था, जिसने उसे क्रिएटिविटी, फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा अनुभव दिया है. संजय वहां बहुत खुश था, पर इस कोरोना टाइम में मुझे उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा. उसे यहां देखकर बहुत अच्छा लगता है. वह सिनेमा के बारे में बहुत कुछ पढ़ता है और वर्ल्ड सिनेमा की सारी खबर रखता है. मैं भविष्य में उसे बड़े प्रोजेक्ट करते देख सकता हूं.'गुलश ने वेब सीरीज के बारे में भी बात की, वे कहते हैं, 'राहुल यह वेब सीरीज लेकर आए थे. ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन के अतुल आनंद ने राशिद मैक्सवेल की किताब, (The Osho Life: Osho, Laxmi and A Journey of the Heart) भेजी थी, जो राहुल और संजय दोनों को पसंद आई. फिर राहुल ने उस किताब के राइट्स खरीद लिए.'