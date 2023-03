ऐश्वर्या राय ने माना आलिया को मिले बेहतर मौके, नेपोटिज्म पर पुराना कमेंट वायरल, लोग बोले 'आपके पति को भी...'

मुंबई. साउथ की हिट फिल्म ‘केजीएफ’ चैप्टर 2 (KGF2) का वह सीन याद है, जब रॉकी भाई की एंट्री होती है और वे एक डायलॉग में कहता है…’नेपोटिज्म’. दर्शकों को यह डायलॉग बहुत पसंद आया था और यह सिनेमा जगत की अंदर की बात को बखूबी सामने लेकर आया था. नेपोटिज्म को लेकर अक्सर बहस छिड़ती रहती है और एक बार फिर यह चर्चा गर्म है. इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) के एक पुराने वीडियो ने ने​पोटिज्म के मुद्दे पर बहस बढ़ा दी है और इस बार इसमें आलिया भट्ट (Alia Bhatt) शामिल हैं.

आलिया भट्ट को करण जौहर ने ‘स्टूडेंट ऑफ दि ईयर’ (Student of the Year) के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया था. इसके बाद आलिया ने करणी के प्रोडक्शन तले बनी कई फिल्मों में काम किया. कई इंटरव्यूज में करण कह चुके हैं कि वे आलिया के क्लोज हैं. वहीं, आलिया भी उन्हें अपना फादर कहती हैं और उनसे फिल्मों से जुड़ी सलाह लेना पसंद करती हैं.

करण जौहर ने शुरुआत से की मदद

सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वे साफ कहती दिख रही हैं कि ‘आलिया भट्ट को फिल्मी दुनिया में अच्छा वर्क करने का मौका मिला. करण ने उन्हें शुरुआत से ही काफी सपोर्ट किया है. इससे वे कम्फर्टेबल जोन में रहीं और उनके सामने हमेशा अच्छे अवसर आए. इसके साथ ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो अवसर मिले, उसमें बेहतर काम किया.’ ऐश्वर्या ने हालांकि यह माना कि आलिया ने अच्छा काम किया लेकिन साथ ही यह भी माना कि करण का उन्हें शुरुआत से ही सपोर्ट रहा.

