भावुक होकर जब इरफान खान ने मीडिया के लिए थी ये लिखी चिट्ठी

बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. मंगलवार को उन्हें कॉलन इन्‍फेक्‍शन (Colon infection) की शिकायत पर भर्ती करवाया गया था. लंबे समय तक ब्रेन कैंसर से लड़ रहे इरफान पिछले साल ही लंदन में इलाज करवा कर वतन लौटे थे. उनकी मां का निधन अभी तीन दिन पहले ही हुआ था. लॉकडाउन की वजह से मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, मां के जाने का दुख उन्हें इतना हुआ कि उन्होंने भी लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया.कैसर की जंग लड़ते हुए उन्होंने पिछले साल यानि मई 2019 में मीडिया के लिए एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में इरफान ने लिखा था, पिछले कुछ महीने सेहत में सुधार की राह पर रहे हैं. वो समय जब आप धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे होते हैं. असल जिंदगी का सामना करने के लिए थकान से लड़ रहे होते हैं. मैं आपकी फिक्र से वाकिफ हूं. जानता हूं कि आपने मुझे बात करने और अपना सफर आपसे साझा करने की गुजारिश की. लेकिन मैं अभी खुद को गहराई से नाप रहा हूं.छोटे-छोटे कदमें से आगे बढ़ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि सेहत के इस सुधार और काम को एक कर दूं. आपकी दुआओं ने मेरे दिल को छुआ है और यह मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं. जिस तरह से आपने मुझे बीमारी से उबरने के लिए समय दिया. मेरी प्राइवेसी की इ्ज्जत की मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं. इस धैर्य, प्यार और अपनेपन के लिए शुक्रिया. इस इमोशनल मैसेज के लिए इरफान ने अपनी चिट्ठी में मशहूर राइटर Rikle की कुछ लाइन्स लिखीं- "I feel an urge to share with you something. I live my life in widening rings which spread over earth and sky. I may not ever complete the last one, but that is what I will try. I circle around God's primordial tower, and I circle ten thousand years long; And I still don't know if I'm a falcon, a storm, or an unfinished song"आपको बता दें कि हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे. वो इससे रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए थे. इसी बीच उनकी मां के निधन की खबर आई और तुरंत ही इरफान की हालत बिगड़ने की चर्चाएं शुरू हो गईं. इरफान के रूप में इंडस्ट्री ने बेहद टैलेंटेड एक्टर को खो दिया है.