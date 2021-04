जब परवीन बॉबी की वजह से कबीर बेदी ने पत्नी से की थी नाम बदलने की डिमांड, गुस्से में परवीन दुसांज ने...

(photo credit: instagram/@parveenhq)

बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी 'स्टोरीज आई मस्ट टेल: द इमोशनल जर्नी ऑफ द एक्टर' (Stories I Must Tell : The Emotinal of an Actor) को लेकर सुर्खियों में छाए हैं. इस ऑटोबायोग्राफी में कबीर बेदी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई रहस्यों का खुलासा किया है. जिसमें परवीन बॉबी से नजदीकियों से लेकर पहली पत्नी प्रोतिमा संग उनकी असफल शादी तक, सारी बातों का जिक्र है. अब कबीर बेदी ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है.Bollywood Hungama से बातचीत में कबीर बेदी ने बताया कि उन्होंने एक बार अपनी पत्नी परवीन दुसांज से उनका नाम बदलने के लिए कहा था. क्योंकि उनकी जिंदगी में पहले ही एक परवीन थी, जिनके साथ वह कभी रिलेशनशिप में थे, जिनकी जिंदगी मानसिक बीमारियों से घिरी थी. ऐसे में कबीर नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी परवीन दुसांज को लोग परवीन बॉबी से मिक्स कर बैठें.लेकिन, कबीर बेदी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी परवीन काफी गुस्सा हो गईं और उन्होंने अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया. लेकिन, जब वह भारत आईं, तब उन्हें एहसास हुआ कि लोगों के लिए परवीन बॉबी मेरी जिंदगी कभी ना भुलाया जाने वाला हिस्सा हैं. इसके बाद से कबीर बेदी ने पत्नी को 'V' नाम से बुलाना शुरू कर दिया.कबीर बेदी ने कहा- 'मैंने कहा, मेरी जिंदगी में पहले ही एक परवीन आ चुकी है, क्या आप अपना नाम कुछ और कर सकती हैं या बदलने के लिए मन बनाएंगी, क्योंकि लोग आपका नाम सुनकर भ्रमित होते हैं. लेकिन, यह सुनते ही वह नाराज हो गई और मुझसे पूछा कि आपने मुझसे अपना नाम बदलने के लिए पूछने की हिम्मत कैसे की?''