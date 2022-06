राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन से पुरस्कार लेने वाले इस बच्चे को पहचानिए, एक्टर की हाल ही में रिलीज हुई है फिल्म

Throwback: फिल्मी दुनिया में तमाम कलाकार ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना बचपन भी फिल्मी सेट पर बिताया है. कुछ ने तो इतना शानदार काम किया कि कम उम्र में ही अपने अभिनय की वजह से छा गए और आज भी फिल्मी दुनिया में छाए हुए हैं. अब इसी बच्चे को ले लीजिए, इसे मात्र 4 साल की उम्र में देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Dr Sarvepalli Radhakrishnan) के हाथों गोल्ड मेडल मिला था. समय के साथ फिल्मी दुनिया में ही ये चाइल्ड एक्टर जवान हुआ और आज भी पूरे दमखम के साथ जमा हुआ है. आप पहचानने की कोशिश करिए, नहीं तो आगे पढ़िए.

4 साल की उम्र में अपनी डेब्यू फिल्म ‘कलाथुर कन्नम्मा’ (Kalathur Kanama) के लिए देश के दूसरे राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने वाले इस बच्चे की इसी 3 जून को फिल्म ‘विक्रम’ रिलीज हुई है. खा गए ना झटका, जी हां ये बच्चा बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने जबरदस्त अभिनय के लिए फेमस दिग्गज कलाकार कमल हसन हैं, जिनकी फिल्म ‘विक्रम’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है.

कमल हसन 4 साल की उम्र से कर रहे हैं काम

कमल हसन अब 67 साल के हो गए हैं. 63 साल पहले ही बाल कलाकार के तौर पर अपनी डेब्यू फिल्म से एक्टर ने बता दिया था कि लंबे समय तक पर्दे पर राज करेंगे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्हें ये सम्मान मिल रहा था तो उनका बाल सुलभ मन क्या सोच रहा था. कमल हसन ने ‘द कपिल शर्मा शो’ पर इसके बारे में खुद ही मजेदार किस्सा बताया था.

4 year old Kamal Haasan receiving President’s gold medal for his debut performance in ‘Kalathur Kanamma’ from Dr Radhakrishnan.@ikamalhaasan #KamalHaasan pic.twitter.com/cAnp1paRC9

