सैफ अली खान ने जब करीना कपूर को लेकर कहा था- 'ऐसा करने पर वो मेरी जान ले लेगी'

लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी बाल कटवाने के लिए सैलून नहीं जा पा रहे थे. तब कई सेलेब्स को घर पर ही अपने और अपने बच्चों के बाल काटने पड़े थे. तब स्टार्स के तरह-तरह के हेयर स्टाइल (Saif Ali khan Hair Style) के साथ, वीडियोज सामने आए थे. हालांकि, तब करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali khan) का कोई वीडियो सामने नहीं आया था, पर अब सैफ ने इस विषय पर अपनी बात फैंस के सामने रखी है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैफ अली खान जब शो 'फीट अप विद द स्टार्स' (Feet Up With The Stars) में पहुंचे थे, तब उन्होंने हेयर स्टाइल के मुद्दे पर करीना और अपने बारे में बात की थी. जब होस्ट ने करीना के बाल काटने को लेकर सवाल किया, तो सैफ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा, तो वो मुझे मार डालेगी. उनके बाल काटने की कोशिश करना, काफी अनप्रोफेशनल बात होगी. आखिर वे राष्ट्रीय संपत्ति हैं. हम एक-दूसरे के बालों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं. हालांकि वे ऐसा कर सकती हैं, पर उन्होंने अब तक ऐसा किया नहीं है.'ये भी पढ़ें: उर्वशी रौतेला को लंबे कद की वजह से 'Lamborghini' से निकलने में हुई मुश्किल, देखें PHOTOS शो के दौरान जब सैफ के पिछले निभाए कैरेक्टर्स को दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा हेयर स्टाइल काफी खराब था. वे फिल्म 'ये दिल्लगी' में अपने लंबे बालों पर बात करते हैं. वे कहते हैं कि मैंने इसमें अमर चित्र कथा का हीरो लग रहा हूं. ये ऑरिजिनल बालों से काफी बेहतर हैं. बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान, बॉलीवुड के फेमस कपल्स में से एक हैं. दोनों की उम्र में काफी अंतर है, फिर भी इससे उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा है.