न सलमान खान, न अक्षय कुमार, इस बॉलीवुड एक्टर संग जोड़ी बनाना चाहती हैं अनुष्का शेट्टी, जानकर अवाक रह जाएंगे आप

मुंबई. साउथ की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस और युवा दिलों की धड़कन अनुष्का शेट्टी के करोड़ों दीवाने हैं. लेकिन वह एक बॉलीवुड एक्टर की दीवानी रही हैं. वैसे तो अनुष्का शेट्टी का नाम बरसों से प्रभास के साथ जुड़ा रहा है. दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी हैं, जिसमें ‘बाहुबली’ ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. अनुष्का और प्रभास के अफेयर के चर्चे भी खूब चले, लेकिन दोनों ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया. लेकिन दोनों की ऑन स्क्रीन केमेस्ट्री के साथ-साथ ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी खूब पसंद की जाती है.

अब अनुष्का शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है, जोकि दो अलग-अलग इंटरव्यू को मिलाकर बनाया गया है. पहल हिस्से में अनुष्का शेट्टी, साउथ हीरो आर्या के साथ हैं, जबकि दूसरे में प्रभास के साथ बैठी हैं. दोनों ही इंटरव्यू अलग-अलग समय के हैं और दोनों ही बार अनुष्का अपना क्रश एक बॉलीवुड एक्टर को बताया. उन्होंने ये भी कहा कि वह उन्हें प्रपोज भी करतीं, लेकिन बहुत देर हो गई.

अनुष्का शेट्टी ये इंटरव्यू में अंग्रेजी और फिर तेलुगु में अपने क्रश के बारे में बात करती हैं. इस बॉलीवुड एक्टर का नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे. अनुष्का शर्मा आर्या के साथ बैठे हुए कहती हैं, “अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभिषेक बच्चन को मैं प्रपोज करती.” यही बात वह प्रभास के सामने कहती हैं कि अभिषेक उनके क्रश रहे हैं.

अभिषेक बच्चन के पिता यानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर रीशेयर किया था. इस वीडियो को शेयर करते यूजर ने लिखा, “जब उनसे पूछा गया कि अगर मौका मिले तो वह किसे प्रपोज करना चाहती हैं, तो अनुष्का शेट्टी ने अभिषेक बच्चन को चुना. ऐसा लगता है जैसे अनुष्का को अभिषेक पर क्रश है.

When asked about whom she wanted to propose if get chance #AnushkaShetty chose #AbhishekBachchan seems like she had crush on him

I would love to see them together onscreen.. please @juniorbachchan pic.twitter.com/l5xU7fJLhX

— DholuHBDMyGullu❤️ (@DholuTheDreamer) August 4, 2023