The Kashmir Files: 'चावल के ड्रम में जिन्हें गोलियों से भूना गया, वो मेरे चाचा थे', पीड़िता ने बयां किया दर्द

The Kashmir Files: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) की चर्चाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं. फिल्म के डायरेक्शन, एक्टर्स से लेकर पटकथा तक को तारीफें मिल रही हैं. द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files Movie) में ऐसे कई सीन हैं, जिन्हें देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए. कईयों को रुलाने वाली और दिलों को झकझोर देने वाली इस फिल्म से जुड़े विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. फिल्म में एक सीन है, जिसमें एक शख्स को अनाज से भरे ड्रम में गोलियों से भून दिया जाता है.

द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद वह पीड़िता भी सामने आई है, जो इस फिल्म की कहानी से सीधे तौर पर जुड़ी है. ये पीड़िता उन्हीं दूरसंचार अधिकारी बाल कृष्ण गंजू की भतीजी हैं, जिन्हें चावल से भरे ड्रम में गोली मार दी गई थी. बाल कृष्ण गंजू की भतीजी इन दिनों अमेरिका में रह रही हैं. जिन्होंने इस घटना के बारे में खुलकर बात की है.

आज तक की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और कहा- ‘चावल के ड्रम मे जिन्हे गोली मारी गई, वे मेरे चाचा थे. उन्हें गोलियों से भून दिया गया था. द कश्मीर फाइल्स में इस सीन को दिखाया गया है.’ बता दें, जब से द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, ये लगातार अलग-अलग वजहों से चर्चा में है. कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया जा चुका है तो कई जगह यह विवादों में घिरी है.

‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हुई थी. (फिल्म पोस्टर)

कई जगह फिल्म को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. राजस्थान के कोटा में तो फिल्म के चलते 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट और कोटा के जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं. जिसे लेकर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से इस मामले में दखल देने की भी मांग की है.

Tags: The Kashmir Files, The Kashmir Files Story