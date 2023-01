'पठान' को मिला ढेर सारा प्यार; YRF ने खुश होकर दिया तोहफा, व्यस्त लोगों को भी फायदा

मुंबई. बॉलीवुड के ‘बादशाह’ माने जाने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की कमबैक मूवी को बड़ा रेस्पॉन्स मिला है. शाहरुख के लिए यह गणतंत्र दिवस (Republic Day) कई मायनों में खास बन गया है. बुधवार को रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है. दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने के मिल रहा है, इस कारण अधिकांश शो फुल चल रहे हैं. ऐसे में यशराज फिल्म्स (Yashraj Films) की ओर से बीते बुधवार से रात का एक शो और बढ़ा दिया गया है.

शाहरुख के जो फैंस दिनभर बिजी रहते हैं और रात को समय निकाल पाते हैं, उनके लिए यह तोहफे जैसा है. दर्शकों के प्यार को देखते हुए वाईआरएफ की ओर से मिडनाइट शो की घोषणा की गई है. देर रात के इस शो से सभी दर्शकों को टिकट मिल सकेगा और वे अपने चहेते शाहरुख को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे.

रिप​ब्लिक डे पर बढ़ सकता है कलेक्शन

वीक के बीच में फिल्म के रिलीज होने के बावजूद बुधवार को महानगरों में ‘पठान’ के अधिकांश शो हाउसफुल रहे. शो के टिकिट्स को लेकर कई दर्शक परेशान भी हुए. इसे देखते हुए ही मिडनाइट शो एड करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आज यानी 26 जनवरी को फिल्म को काफी संख्या में दर्शक देखने पहुंचेगे. इससे फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोत्तरी हो सकती है.

