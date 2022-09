Happy Birthday Kim Namjoon: फैन्स ने मनाया BTS के RM का बर्थडे, चहेते स्टार के लिए आयोजित किया लाइव इवेंट

भारत में कोरियाई बैंड ‘बीटीएस’ (BTS) का ख़ुमार फैन्स पर किस कदर हावी है, इससे तो कोई अनजान नहीं है. सोमवार 12 सितंबर को बीटीएस लीडर किम नामजून ने अपना 28वां जन्मदिन मानाया. किम आरएम के नाम से भी पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं. फैंस उन्हें आरएम पुकारना पसंद करते हैं. उनके फैन्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. अपने चहीते सिंगर के इस खास मौके पर BTS आर्मी के सदस्यों और उनके फैन्स ने सोशल मीडिया पर बेहद ख़ास ऑनलाइन इवेंट क्रिएट किया है.

बुक कीजिये लाइव इवेंट –

किम नामजून अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पसंदीदा किताबों के मोटिवेशनल कोट शेयर कर अपने फैन्स के बीच पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं. इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनका एक फैन ‘बुक आर लाइव सेशन’ होस्ट कर रहा है. इस फैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखकर इस इवेंट की जानकारी दी. ट्विटर यूजर ने लिखा, “हेलो लवली रीडर्स, हमने किम नामजून के जन्मदिन के अवसर पर एक नया #BOOKRLIVE इवेंट लांच किया है. किम अक्सर अपनी पसंदीदा किताबों के कोट शेयर करते हैं जो उन्हें सोचने के लिए विवश करते हैं, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम भी उनके लिए यही करेंगे.”

Hello lovely readers! We decided to launch a new #BookRkive event for Namjoon’s birthday! Joon loves to share with us book quotes he encounters that make him think. On his birthday, we do the same! Use #.QuotesForRM on his bday #RM #namjoon #방탄소년단알엠 #김남준 pic.twitter.com/vXCrAXd3N1 — Namjoon’s Library⁷| #QuotesForRM (@JooniesLibrary) September 7, 2022

इसके अलावा BTS आर्मी ने शिन योंगसन के सहयोग में एक वीडियो बनाया है. 15 सेकंड का रैप के दिग्गज को डेडिकेटेड यह वीडियो 14 सितंबर तक नेट पर उपलब्ध रहेगा.

जहां कुछ फैन वीडियो और ऑनलाइन इवेंट होस्ट करके अपने फेवरेट रैपर को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी और कुछ ऐसे भी फैन हैं जिन्होंने अपने ट्विटर का लेआउट ही बदल दिया है.

BTS आर्मी का Octave नाम के एक इवेंट को ही भरपूर प्यार मिला है. इस इवेंट में BTSआर्मी को अपने फेवरेट रैपर के बारे में पोस्ट लिखना है.

Hello ARMY!! Welcome to OCTAVE!! For the first event, use the template given to write how Namjoon inspired you to become a better person! Tweet them using the # given in the poster at 12 AM KST !! For now, pls drop the # . #thankyounamjoon #OCTAVE pic.twitter.com/1nD51ajpHZ — Namu day (@namjoonieepage) September 3, 2022

Octave का जवाब देते हुए, किम नामजून फैंडम के एक सदस्य ने बताया कि कैसे किम के एल्बम ‘मोनो’ ने उन्हें जीवन के सबसे कठिन समय में उनको हिम्मत दी थी.

#DearNamjoon, my dad passed away yesterday, but my heart is at peace because we got to tell each other how much we loved each other. I listened to #mono in a loop for days while taking care of him. Your music gave me so much comfort. #ThankYouNamjoon#BTS @BTS_twt — parkly⁷ ⟭⟬ ⟬⟭아포방포 (@ParkLY23) July 24, 2022

ऐसे कई सारे फैन्स ने अपने फेवरेट रैपर के बारे में पोस्ट शेयर किए.

This is scary. It’s raw feelings. It’s sharing thoughts that I didn’t think I’d ever put to words for someone I don’t know. Namjoon deserves to know what he means to us, though. So here it goes… #thankyounamjoon #OCTAVE pic.twitter.com/EJNv9reF4x — ᴊᴏᴏɴs_ᴍᴏᴏɴ⁷ ❦ (@yv_noon411) September 3, 2022

पिछले हफ्ते रिलीज़ किया नया एल्बम

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते किम नामजून ने अपना न्यू सिंगल ‘सेक्सी न्यूकिम’ रिलीज किया. इसके लिए उन्होंने साउथ कोरिया के मशहूर रैपर ओमेगा सेपियन, निर्माता-रैपर बीजे डब्ल्यूएनजेएन, और गीतकार मुड द स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट किया.

Tags: Entertainment news.